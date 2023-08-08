Лялька на мільярд. Як Барбі знову стала іграшкою №1 у світі

Фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіг про однойменну ляльку побив усі можливі рекорди. У перший уїк-енд касові збори стрічки сягнули рекордних для 2023 року 155 мільйонів доларів, а через 17 днів після світової прем’єри фільм, вперше в історії кіностудії Warner Bros., зібрав в прокаті мільярд доларів.

Насправді фільм із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у ролях Барбі й Кена став голлівудським хітом ще задовго до виходу на екрани. Свою справу зробила агресивна маркетингова стратегія Warner Bros. та компанії-виробника ляльок Barbie – Mattel.

Вони запустили справжню "барбіманію", запропонувавши фанатам приміряти образи кіногероїв ще задовго до прем’єри. Ролики Barbie x Impala, консоль X-Вox, заморожений йогурт Pinkberry, лак для нігтів OPI та кілька ліній одягу – лише кілька з понад 100 колаборацій та партнерств, які запустила Mattel. Усе це вже приносить результати – лише в Україні продажі ляльок зросли на 50-150%.

Підігріло інтерес публіки й те, що фільм вийшов на екрани одночасно з ще одним претендентом на номінації "Оскар" – "Оппенгеймером" Крістофера Нолана про "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера. Навіть з’явився окремий мем "Барбігеймер".

З чого почалась історія Barbie

Культова група Aqua у пісні про світ Barbie співала "life in plastic, it's fantastic!" ("життя у пластику – це фантастика"!). І справді, за свою 65-річну історію Барбі перетворилась із маленької пластикової 12-дюймової ляльки у культурне явище, яке змінило уявлення про моду, захопило увагу поколінь та принесло мільярдні доходи.

Хоча роком народження Барбі вважається 1959-й, компанія Mattel з’явилась раніше, у 1945-му: фірму заснували дизайнери та інженери Рут і Елліот Гендлери спільно з партнером Меттом Метсоном. Назву торгової марки утворили шляхом скорочення імен обох чоловіків.

Поки Елліот, ім’я якого закарбувалось в назві компанії, займався дизайном іграшок, управління бізнесом взяла на себе cаме Рут. "У ній була зухвалість, рушійна сила всього бізнесу. Саме завдяки їй компанія змогла переїхати з гаража і почати орендувати офіс", – писала авторка книги "Хороша, погана, Барбі" Таня Лі Стоун.

А за словами авторки біографії "Барбі та Рут: історія найвідомішої ляльки у світі та її авторки" Робін Гербер, у кріслі президента компанії Рут була "втіленням своєї ляльки" і доводила, що "жінки можуть бути ким завгодно". "Ця жінка була підприємницею, корпоративною лідеркою в галузі, де жінок на такому рівні ніколи не було, і в часи, коли їм таке не личило", – писала Гербер.

Mattel під керівництвом Рут одразу ж почала завойовувати новий для себе ринок. Одним з перших успішних продуктів нової компанії стало дитяче укулеле Uke-A-Doodle, яке вийшло у продажі в 1947 році.

Після визнання і перших успіхів компанія відкрила штаб-квартиру у Лос-Анджелесі, а ще через кілька років випустила ще один хіт продажів, іграшку Magic 8 Ball – більярдну кулю з номером 8, яка допомагає передбачати майбутнє, випадково обираючи одну з 20 можливих фраз. Дуже швидко Mattel почала продавати до мільйона таких кульок на рік.

Популярна нині кулька Magic 8 Ball – перший хіт продажів від Mattel Getty Images

Проте доленосним став 1959 рік, коли народилась Барбі. Ідея нової ляльки зародилася у Рут Гендлер, коли вона спостерігала за донькою Барбарою та її подругами – ті гралися з паперовими ляльками, але їхній одяг і петельки постійно рвалися. Також її вразило те, що дівчатка не прикидалися мамами та дітьми, а приміряли на себе ролі бібліотекарів і вчителів. "Її здивувало, що маленькі дівчатка хочуть бути великими. Але ляльок у вигляді дорослих для дитячих ігор тоді не було. Рут зрозуміла, що багатьом дівчаткам набридли ляльки-немовлята, що домінували на ринку в той час", – писала Гербер.

"На відміну від гри з лялькою-немовлям, де маленька дівчинка в основному обмежується виконанням ролі мами, Барбі завжди уособлювала той факт, що жінка має вибір. Навіть у ранньому віці Барбі не доводилося задовольнятися роллю подружки Кена або завзятої любительки шопінгу, у неї був одяг, наприклад, для того, щоб розпочати кар'єру медсестри, стюардеси, співачки в нічному клубі", – пояснювала свою ідею згодом у мемуарах Рут.

"Мама" Барбі Рут Гендлер Getty Images

"Я намагалася переконати свою команду, що на ринку існує потреба в ляльках для дорослих. У Mattel говорили мені, що в США неможливо виробляти такі ляльки за низькою ціною. Я кілька разів піднімала цю ідею, але всі мене відштовхували", – згадувала вона.

Натхнення для дизайну Барбі Рут отримала під час сімейної поїздки до швейцарського Люцерна. Там в одному магазині іграшок вона разом з донькою Барбарою побачила ляльку Ліллі – її змалювали з дівчини, яка прагнула бути багатою, з коміксу місцевої газети Bild Zeitung. Гендлер придбала тоді три штуки і стала шити гардероб для своєї власної модифікації ляльки.

"Ліллі вперше з'явилася в коміксах у Bild Zeitung: карикатурна секретарка переслідувала багатих чоловіків у відвертому одязі. Рут зрозуміла все відразу ж: що можна зробити ляльку, а потім шити на неї різний одяг", – згадувала Гербер.

Повернувшись до Лос-Анджелеса, Рут показала модель Ліллі команді Mattel і нарешті змогла переконати колег. Гендлер підкоригувала зовнішність Ліллі, зробивши її менш "пишною". Твердий пластик, з якого виготовляли Ліллі, замінили на більш м’який матеріал, але у Барбі залишився високий світлий хвіст Ліллі і великі очі.

"Коли ми почали малювати обличчя Барбі, я наполягала на тому, щоб воно не було надто гарним і не містило занадто багато індивідуальності. Я хвилювалася, що якщо вона буде занадто гламурною, маленькі дівчатка не зможуть ідентифікувати себе з нею", – згадувала засновниця Mattel.

Подружжя Рут та Елліотта Гендлерів з ляльками Барбі та Кеном. Getty Images

Але вона хотіла не просто ляльку, а прагнула розробити цілий набір вишуканого одягу та аксесуарів, з крихітними блискавками та гудзиками. Рут сподівалася, що в кінцевому підсумку вони принесуть більше прибутку, ніж самі ляльки – на відміну від Ліллі, одяг якої не продавався окремо.

Під час розробки Барбі Гендлер також консультувалася з психологом Ернестом Діхтером. Опитавши 191 дівчинку та 45 матерів, він запропонував збільшити груди ляльки, але водночас применшити її "сексуальний підтекст", щоб привабити матерів.

"Маленькі дівчатка мріють бути витонченими. Вони хочуть колись мати розкішний одяг, бути шикарними і виглядати, як кінозірки", – пояснювала свою ідею Гендлер.

Дебют Барбі відбувся 9 березня 1959 року на Американському ярмарку іграшок у Нью-Йорку, але по-справжньому популярною вона стала лише через кілька місяців після запуску першої лялькової реклами на телебаченні.

За перший рік продали близько 300 тисяч Барбі. Getty Images

За перший рік компанія продала близько 300 тисяч Барбі по 3 долари за штуку, і попит зростав все більше. "Mattel наростила виробництво, але знадобилося три роки, щоб хоч трохи наблизитися до того, щоб задовольнити попит", – писала Гендлер.

Сьогодні ціна сучасних моделей коливається в діапазоні від 10,99 дол за Барбі із серії Fashionista до ляльки від австралійського ювеліра Стефано Кантурі в єдиному екземплярі, яку в 2012 році продали за 300 тисяч доларів.

Перший Кен з’явився у 1961 році на прохання клієнтів Getty Images

Після першого буму популярності Барбі Mattel почала отримувати купу листів із проханням зробити для неї бойфренда. Тому у 1961-му дебютував Кен, якого назвали на честь сина Гендлер Кеннета. Тоді ж компанія вийшла на біржу.

Перші проблеми і перше відродження

Після успіху з першими Барбі та Кеном Mattel швидко розширила лінійку персонажів – так з’явились подруги і сестри Барбі Мідж, Скіппер і Френсі та найкращий друг Кена Аллан.

"Ті, хто володів акціями Mattel у шістдесятих, щороку отримували двозначний прибуток", – писала Гербер. Проте наступне десятиліття принесло Гендлерам купу проблем. У Рут діагностували рак грудей, в 1975-му вона покинула компанію. За три роки до цього Комісія з цінних паперів і бірж США висунула їй та кільком іншим колишнім керівникам Mattel звинувачення у фальсифікації фінансової звітності. Згодом засновниця бренду заявила про небажання оскаржувати звинувачення.

Тоді ж з’явилась і перша серйозна критика ляльок Барбі. Зокрема, під час жіночого страйку за рівність в Нью-Йорку у 1970 році учасниці акції скандували "Ми не Барбі", а ляльки почали активно критикувати за надмірну нереалістичність стандартів тіла.

Як наслідок, на початку 1980-х продажі почали падати. За словами Гербер, люди тоді вважали Барбі сексистською. Аби виправити ситуацію, Mattel запропонував аудиторії ще кількох персонажів із всесвіту Барбі, запустивши рекламну кампанію "Ми, дівчата, можемо все". Під цим гаслом Барбі перевтілювалася в інструктора з аеробіки, касира, турагента та ветеринара і навіть гонщицю NASCAR. Це спрацювало і бренд знову став бажаним.

"Щоб вийти на виручку в 430 млн дол Барбі знадобилося 28 років, а на те, щоб дістатися до 700 млн дол – лише три", – розповідав у 1991 році тодішній голова ради директорів Mattel Джон Амерман. У той час на Барбі припадала половина всього доходу фірми.

Після падіння продажів Mattel почала оновлювати свою культову ляльку Getty Images

Логічним шляхом подальшого розвитку на початку 2000-х став перехід ляльки у цифрову епоху. За це відповідав нинішній президент корпорації Річард Діксон, який на перетині тисячоліть сприяв створенню нового напряму – Barbie Entertainment. Перша повнометражна стрічка про Барбі, мультфільм "Барбі і Лускунчик", вийшла на екрани 2001-го. Тоді ж запустили її перший сайт, Barbie.com.

Від "Барбі померла?" до нової Барбі

Діксон після відходу засновників став ключовою персоною в Mattel. Він пішов з компанії у 2010 році, але повернувся у 2014-му, коли корпорація переживала чи не найбільшу кризу в своїй історії. Обсяг продажів Барбі тоді сягнув мінімуму за останні 25 років.

"Один із найбільш шокуючих заголовків був у матеріалі CNN – "Барбі померла?", – згадував Діксон. Тоді стандарт краси, який Барбі собою уособлювала протягом більш ніж 50 років – струнка білошкіра білявка, – втратив колишню популярність серед покупців. "Її втілення досконалості вийшло з моди", – констатували в корпорації.

Проблемами в Mattel одразу скористались конкуренти – значну долю ринку у неї відвоювали такі франшизи, як Bratz та "Холодне серце" від студії Disney.

Тож Барбі не залишилось нічого іншого, як радикально змінитися. Mattel почала з тону шкіри та етнічної приналежності. "Фактична методологія не зводилася лише до виробництва ляльок з іншим тоном шкіри, а полягала у зміні всієї візуальної ідентичності бренду", – пояснював Діксон.

Щоб відобразити розмаїття асортименту, оновили фірмову упаковку та комерційне просування товару. А неприродно ідеальне тіло Барбі переосмислили з урахуванням реалій XXI століття – у продажі з'явилися високі, мініатюрні та фігуристі версії ляльки. Але через те, що Барбі стала іншого розміру, довелося також змінювати їй одяг, автомобілі та будинки. "Усе потрібно було робити заново", – згадує президент Mattel.

"Барбі вважалася занадто ідеальною та амбітною. Нам потрібно було показати, що вона, як і всі люди, теж вразлива", – пояснила зміну стратегії керівниця портфоліо ляльок Mattel Ліза Макнайт. Тому корпорація випустила десятки нових ляльок зі слуховими апаратами, на інвалідних візках та із різнокольоровими протезами чи шкірними захворюваннями, а на початку 2023 року у продажі з’явилась лялька, яка представляє людей із синдромом Дауна.

У рамках нової стратегії з'явилася Барбі на інвалідному візку Getty Images

Із 2016-го Барбі також почала "опановувати" нові професії: Mattel випустила нову колекцію із набором ляльок в образі президента та віце-президента США, "щоб надихнути дівчат повірити, що вони можуть стати ким завгодно, включно з лідерами вільного світу".

У цей же період Барбі стала спортсменкою – у 2020 році Mattel створила Барбі-фехтувальницю, прототипом якої стала українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Ольга Харлан стала першою українкою-прототипом Barbie Getty Images

Mattel також почала активніше вести канал Barbie на YouTube – зараз там вже більше 10 мільйонів підписників. Усе це дало результат – у 2021-му Барбі принесла компанії рекордну виручку в 1,7 млрд дол, на тлі того, що батьки під час пандемії COVID почали частіше купувати ляльки, аби діти більше гралися вдома.

Наступним етапом цифровізації Барбі, власне, і став фільм.

Від "виробничого пекла" до мільярдних зборів за два тижні

Зараз у це складно повірити, але найпопулярніша стрічка літа довго перебувала у стані так званого "виробничого пекла". Розробку фільму почала ще у 2009 році студія Universal Pictures. Вихід стрічки в Universal планували приурочити до 50-річчя бренду Barbie. Але через невдалий сценарій – класичну казку про ідеальну дівчину, котра живе в ідеальному світі – зйомки відклали, а у 2014 році права на адаптацію історії Barbie перейшли до Sony Pictures.

Наступний варіант сценарію також видався "недостатньо крутим", тож у 2018 році права на стрічку купила Warner Bros., яка і стала для фільму рідною домівкою. Студія доручила роботу над фільмом сімейному дуету – Греті Гервіг і Ноа Баумбаху.

"Новий фільм про Барбі відображає складні стосунки аудиторії з 29-сантиметровою легендою протягом довгих десятиліть. Грета Гервіг любить розповідати сильні історії від імені впевнених у собі жінок", – пояснював вибір президент Mattel Річард Діксон.

І ставка на Грету спрацювала – раніше жоден фільм в історії Warner Bros. не досягав 1 млрд дол за зборами так швидко, а Грета стала першою жінкою в історії Голлівуду, чия стрічка перетнула цю позначку.

Але сумніви в успіху фільму перед його виходом студія все ж мала. Керівники Warner Bros. боялися, що помилилися з рішенням виділити режисерці 145 мільйонів доларів – немалі кошти для "рожевого" кіно. Студія вирішила перестрахуватись, тому спочатку підписала з Гервіг та Марго Роббі, яка зіграла Барбі та стала співпродюсеркою проєкту, контракти, які не передбачали продовження.

"Фільми, орієнтовані переважно на жінок, були недооцінені значною мірою через те, що студії мають так мало жінок на керівних посадах", – пояснювала такі підходи авторка досліджень про найм на роботу в Голлівуді Ана-Крістіна Рамон.

Разом з тим, за словами кінокритиків, успіх "Барбі" належить сотням людей – і чоловікам, і жінкам.

"Гендиректор Mattel Інон Крейц не побоявся дозволити режисерці сатирично висміяти його компанію та іграшку №1. Колишній очільник Warner Bros. Pictures Group Тобі Еммеріх дав стрічці зелене світло, а його наступники, Майкл Де Лука та Памела Абді, провели "Барбі" через постпродакшн та прем’єру. Президент Warner з міжнародного кіномаркетингу Джош Голдстайн підтримав "Барбі" гучною рекламною кампанією. Але саме жінки, особливо на початку, просували роботу над стрічкою, незважаючи на скептицизм", – пише New York Times.

Крім режисерки, видання, насамперед, виділяє Роббі Бреннер, керівницю Mattel Films та продюсерку стрічки, яка й врятувала "Барбі" з "пекла розробки". Приєднавшись до Mattel у 2018 році, Бреннер запросила на головну роль Марго Роббі, яка також допомагала у продюсуванні фільму.

"Я одразу сказала керівникам студії, що вони зароблять мільярд доларів. Можливо, я тоді перебільшувала, але ми повинні були зробити цей фільм", – розповідала перед прем’єрою Роббі.

Марго Роббі із самого початку вірила, що фільм збере мільярд доларів Getty Images

Ще однією "хрещеною мамою" стрічки називають колишню президентку Warner з питань виробництва Кортні Валенті, яка із самого початку розгледіла в "Барбі" потенціал – визнала, що це не просто реклама іграшки, а ідея, яка може мати відлуння в поп-культурі. Валенті зробила все, аби Гервіг отримала достатньо коштів для реалізації свого сценарію.

У чому секрет успіху фільму? За словами кінокритика Пола Дергарабедяна, маркетингова кампанія фільму була першим натяком на те, що "Барбі" стане касовим хітом.

"Маркетингова стратегія – від фірмових Барбі-сандалів Crocs, яскраво-рожевих валіз BEIS і зубних електрощіток Barbie x moon до колекцій одягу Gap X Barbie – а також спільна дата прем’єри з "Оппенгаймером", запустили ланцюжок подій, які призвели до того, що слово "Барбігеймер" швидко увійшло до нашого лексикону", – пояснив експерт.

Велика популярність у "Барбі" і в Україні: стрічка на 30 липня зібрала понад 70 млн грн, випередивши "Оппенгеймер" із показником у майже 60 мільйонів. Загалом же на ці дві стрічки в Україні за два тижні прокату продали понад 450 тисяч квитків.

Це ще не все

Запрошуючи Роббі Бреннер на посаду керівниці Mattel Films, компанія розробила довгострокову бізнес-стратегію, роблячи ставку не на один повнометражний фільм, а на цілу кінофраншизу, яка втілюватиметься і з рештою торгових марок Mattel – сьогодні їх близько 400.

"У Барбі починається нова глава в еволюції бренду, який встиг перетворитися на ідею. Барбі перейшла з розряду ляльок у категорію франшизи. Для нас можливість розширювати і просувати торгову марку затьмарює собою будь-який окремий продукт", – ділився планами ще перед прем’єрою стрічки Діксон.

Зрештою, після першого надзвичайно успішного уїк-енду в прокаті у Mattel офіційно оголосили про плани перетворити фільм "Барбі" на кінофраншизу, а також випустити стрічки про інші свої популярні іграшки.

Після успіху з Barbie у Mattel хочуть розвивати кінофраншизу Getty Images

За словами гендиректора Інона Крейца, у лялькового світу, створеного компанією, є величезний потенціал для майбутніх картин. "У Barbie, як у бренду, є багато різних втілень. Асортимент продукції дуже широкий. На додаток до головної фігурки Барбі є її сім'я, в її світі багато інших елементів. Це дуже багатий всесвіт з точки зору можливостей. Успішні фільми породжують нові фільми. А наша мета – створення кінофраншиз", – визнав Крейц.

Загалом компанія працює над 14 проєктами. Серед них – екранізації за мотивами іграшкових всесвітів "Барні", Polly Pocket, "Томас і його друзі" та інших. Кожен проєкт, як обіцяє Крейц, буде унікальним і зосереджений на своїй тематиці.