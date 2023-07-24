Змінюйся або помри. Як штучний інтелект став невідʼємною частиною світової економіки

"Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми маємо пробігти цю відстань за десять років. Або ми це зробимо, або нас зімнуть". Реалізація цих слів Сталіна, сказаних ним у 1931 році, коштувала мільйонів життів українців, яких зімʼяло колесо індустріалізації. Зрештою, СРСР скоротив прірву, що виникла за часів Російської імперії, коли царі ігнорували промислову революцію.

Зараз світ стоїть на початку нового етапу історії. Успіх ChatGPT відкрив для всіх нові можливості генеративного штучного інтелекту (ШІ). Цей ринок продемонструє значне зростання і до 2030 року досягне майже 2 трлн дол.

Штучний інтелект уже охоплює величезну кількість галузей. Усе – від ланцюгів постачання та маркетингу до створення продуктів, дослідження та аналізу – активно впроваджується бізнесом для збільшення його продуктивності.

Технології ШІ стали новою електрикою, яка може змінити не тільки економіку, а й життя загалом. Глобальні та місцеві компанії намагаються впровадити ШІ у свої процеси. Ніхто не хоче бути "зімʼятим" через власну недалекоглядність.

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ШІ генерує гроші

Активний розвиток технологій штучного інтелекту яскраво свідчить, що дедалі більше сфер економіки бачать у них можливість для власного розвитку. Дослідження консалтингової компанії McKinsey вказує, що генеративний ШІ, такий як ChatGPT, може щорічно додавати світовому ВВП 2,6-4,4 трлн дол. Для порівняння: за весь 2022 рік світова економіка зросла на 3,6 трлн дол.

У McKinsey додають, що впровадження ШІ може значно збільшити доходи компаній, які працюють у сфері високих технологій, медичній сфері та банківській справі. Щодо останньої, то ШІ за умови повної реалізації сценаріїв використання може допомогти збільшити щорічні прибутки на 200-340 млрд дол.

У звіті за 2022 рік керівник JPMorgan Chase Джеймі Даймон зазначає, що в банку працюють 600 інженерів з машинного навчання, а штучний інтелект виконує понад 300 завдань у сферах оцінки ризиків, маркетингу, взаємодії з клієнтами, запобігання шахрайству та пошуку інформації.

З початку 2023 року середня ціна акцій компаній з найбільшим ентузіазмом у сфері інтелекту в індексі S&P 500 зросла на 11%. Капіталізація тих, хто повільно рухається в цьому напрямку, майже не змінилася. За оцінкою The Economist, близько 70 компаній у S&P 500 досі не зацікавлені в штучному інтелекті.

Ще однією сферою, яку експерти оцінюють як одну з найбільш потенційних для застосування ШІ, є роздрібна торгівля. Потенційний вплив від впровадження технологій генеративного ШІ щорічно може становити 400-660 млрд дол.

У кінці 2022 року близько 50% опитаних McKinsey компаній у світі намагалися використовувати ШІ у своїй роботі. У 2017 році таких було тільки 20%.

Вплив на ринок праці

Експансія ШІ ринку праці в попередні роки була прогнозованою, оскільки здебільшого трималася в межах поступового поглинання механічних робочих процесів. Тепер нові моделі ШІ здатні виконувати інтелектуальну роботу.

Проте не варто передчасно панікувати. Попри значні успіхи ШІ, технологія досі розглядається як допоміжний інструмент, але без якого люди вже не зможуть обійтися. Аналітики Goldman Sachs зазначають, що дві третини робочих місць у США та ЄС зазнають певної автоматизації завдяки ШІ. Для більшості це не означатиме скорочення, просто звичне для них навантаження зменшиться вдвічі.

У США кількість працівників, чия сфера діяльності може підпасти під автоматизацію до 2030 року, становить 63%. Ще 30% людей, які працюють фізично чи на відкритому повітрі, не постраждають від штучного інтелекту, але їхня робота може бути чутливою до інших форм автоматизації.

У 2017 році McKinsey оцінювала потенціал автоматизації робочої діяльності працівника 50 відсотками. Однак через появу штучного інтелекту, який може сприймати людську мову в контексті, а не окремими фразами, консалтингова компанія збільшила частку можливого часу для автоматизації до 60-70%.

Якщо темпи впровадження ШІ в робочі процеси збережуться, то між 2030-ми і 2060-ми роками половина нинішньої трудової діяльності буде автоматизована. Для компаній це позитивне явище, оскільки воно підвищить продуктивність бізнесу. Однак для працівників це загроза переформатування ринку праці.

Виконавчий директор індійського стартапу Dukaan звільнив 90% персоналу підтримки після того, як компанія створила на основі ШІ чат-бот. Він міг миттєво відповідати на початкові запити клієнтів, тоді як перші відповіді його співробітників надсилалися в середньому через 1 хвилину 44 секунди.

Зменшення використання ресурсів на виконання певного обсягу роботи дозволяє збільшувати продуктивність праці. За оцінками Goldman Sachs, активне застосування генеративного штучного інтелекту сприятиме зростанню продуктивності світової економіки на 1,5% протягом десятирічного періоду.

Найбільш розвинені країни

Вплив ШІ на глобальну економіку робить його маркером зростання внутрішніх ринків. Пандемія та російсько-українська війна похитнули економічну стабільність усіх держав, тому нові технології можуть стати драйвером національних економік.

"Штучний інтелект має величезний потенціал для підвищення продуктивності. Це може бути технологія, здатна знизити інфляцію", – спрогнозував генеральний директор інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк.

Видання Tortoise Media четвертий рік поспіль досліджує розвиток ШІ в різних країнах світу. Порівняння країн ґрунтується на трьох маркерах: інвестиції, інновації та впровадження. Індекс базується на 111 показниках. Останнє дослідження показало, що США залишаються світовим лідером у розвитку ШІ, особливо щодо комерційних інвестицій. Китай із значним відставанням другий.

Країни з високими показниками розташовані в Західній Європі, Східній Азії та Північній Америці. Сінгапур, який за останні два роки піднявся з десятої на третю сходинку, має високі результати, Велика Британія має перевагу в дослідженнях і комерційних інвестиціях, а Німеччина має високі оцінки у впровадженні.

Якщо співвіднести масштаб розвитку ШІ в країні до її населення, то лідерами стануть Сінгапур, Ізраїль і Швейцарія. Вони можуть масово впроваджувати ШІ. Це важливо, бо є історична закономірність: кількість інновацій в країні не так сильно впливає на її розвиток, як їхнє впровадження та поширення серед населення.

Відповідно, Китай та США, які є лідерами за інвестиціями та інноваціями у сфері ШІ, можуть не отримати достатньої вигоди для власних економік через низький рівень поширення технології серед громадян. Отже, не менш важливим фактором є позитивне ставлення суспільства до розвитку штучного інтелекту.

Для бізнесу все почалося раніше

Точкою відліку масової популярності ШІ стала поява в листопаді 2022 року ChatGPT від компанії OpenAI. Користувачі відразу змогли делегувати новій мовній моделі частину своїх рутинних завдань, значно оптимізувавши робочі процеси.

Бізнес почав працювати з ШІ раніше. Так, консалтингова компанія Accenture ще у 2018 році використовувала його для аналізу заявок на роботу. Нейромережа мала перевірити всі резюме кандидатів, відібравши найкращих з них.

Французька мережа Leroy Merlin почала використовувати штучний інтелект для збору інформації, яка могла вплинути на продажі. Наприклад, вона брала до уваги прогноз погоди в процесі формування замовлень. Це рішення допомогло їй скоротити запаси на складах на 8% при зростанні продажів на 2%.

Описані приклади стосуються тільки вузького кола застосування ШІ. Натомість з появою ChatGPT та його аналогів, які виконують ширший спектр завдань, з'явився потенціал для створення General AI як найбільш досконалої системи.

Хто найбільше виграє

Генеративний ШІ найбільш ефективний в чотирьох сферах: операції з клієнтами, маркетинг і продажі, розробка програмного забезпечення, дослідження та розробка продуктів. Штучний інтелект уже зараз здатний підтримувати взаємодію з клієнтами, генерувати контент для маркетингу та писати код.

Під час взаємодії з клієнтами ШІ може збільшити продуктивність на 30-45% завдяки швидшій обробці даних, меншому часу на відповідь і навіть вирішенню деяких питань при першому контакті. ШІ може принести 310 млрд дол додаткової вартості роздрібній торгівлі завдяки підвищенню ефективності цих функцій.

У маркетингу при використанні ШІ для SEO-оптимізацій, створення персоналізованого контенту для просування продукту продуктивність можна підвищити на 5-15%. У 2012 році аналітики McKinsey підрахували, що працівники, чия робота переважно інтелектуальна, витрачали 20% свого часу або один день з робочого тижня на пошук і збір інформації для вирішення певного завдання.

Для програмістів використання ШІ є чи не найбільш показовим у плані продуктивності. Дослідження групи науковців показало, що розробники, які використовують GitHub Copilot від Microsoft, виконували завдання на 56% швидше, ніж ті, хто працювали без допомоги цього інструменту.

Український контекст

Недавно Центр Разумкова на замовлення ZN провів опитування щодо ставлення українців до ШІ. Результати показали, що ці технології для українців не актуальні.

На запитання "Чи знаєте ви, що таке штучний інтелект?" 34% опитаних дали негативну відповідь. Більшість з них – це люди віком понад 50 років, проте тільки 20% респондентів віком 30-39 років знали, що таке ШІ. Загалом 42% українців мають лише приблизне уявлення про цю технологію.

Ще менш втішні результати були щодо використання ChatGPT та інших чат-ботів з ШІ. 64% опитаних відповіли, що не використовують чат-боти, і тільки 8,6% застосовують їх у роботі, а 5,6% – у навчанні. Третина українців погоджується з думкою, що цю технологію потрібно контролювати та обмежувати її використання. Стільки ж громадян мають протилежну думку щодо використання ШІ.

Бізнес більш відкритий до нових технологій. Фахівці Projector AI Lab опитали 150 українських компаній. З них 51% час від часу використовує ці технології, 20% – рідко користуються ШІ або взагалі не використовують. 15% фірм самі розробили ШІ-інструменти, 24% – роблять це або планують цим зайнятися. 55% опитаних не використовують ШІ або не знають про такі розробки у своїх компаніях.

В Україні компанії активно створюють власні продукти на основі ШІ. Наприклад, ШІ-стартап Osavul відстежує ворожу пропаганду і допомагає РНБО та Міноборони ідентифікувати російське ІПСО в Telegram чи Facebook.

Освітній стартап Preply запустив ШІ-асистента, який дозволяє репетиторам створювати різноманітні вправи, граматичні пояснення, теми для розмов. Частина українських компаній використовує генеративні ШІ для написання листів, ведення сторінок у соціальних мережах, як ChatGPT робить це в Ощадбанку.

Використання штучного інтелекту в Україні може мати більш позитивні наслідки для бізнесу та держави загалом, ніж в інших країнах. Оптимізація і підвищення продуктивності праці може зменшити дефіцит робочої сили.

Україна вже стоїть перед непростим завданням. За оцінками Мінекономіки, протягом наступних десяти років державі доведеться додатково залучити 4,5 млн людей на ринок праці, щоб здійснити післявоєнне відновлення.

Повторення досвіду ЄС із залученням мігрантів з менш розвинених країн може призвести до наростання соціально-культурної напруженості, приклади якої не раз бачили у Франції, Німеччині, Бельгії та інших країнах Західної Європи.