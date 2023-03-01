Кейс Multiplex: як пережила рік війни найбільша мережа кінотеатрів України

Через військову агресію рф сфера розваг та відпочинку могла зникнути. Однак, як виявилося, українці проявили значний запит, особливо щодо кінопоказів.

Більше про те, як вдалося утримати бізнес, не розгубити персонал і загалом прожити цей важкий воєнний рік – поділиться в інтерв’ю Роман Романчук, CEO Multiplex Holding.

— 24 лютого більшість українців відчули шок і ступор. Як перші дні війни позначилися на вашій компанії?

— З початком повномасштабної війни діяльність мережі Multiplex умовно можна розподілити на три етапи. Перший – виживання, коли 24 лютого були закрито всі кінотеатри. На той момент у компанії працювало 928 людей. Ключовими пунктами плану дій стали забезпечення підтримки та допомоги працівникам, а також якісна комунікація всередині колективу. І хоча не було значних ресурсів та інструментарію, але нам вдалося організувати щось на кшталт агенції для підтримки та допомоги колегам і їхнім родинам.

Нам довелося розставляти пріоритети. Тож для допомоги та фінансової підтримки колективу довелося заблокувати усі інші оплати. І те, що було на рахунку компанії станом на ранок 24 лютого, повністю заморозили й почали проводити з кожним окремо контрагентом та партнером домовленості щодо перенесення термінів оплат.



За даними MBR, на початку 2022 р. в Україні діяло 198 кінотеатрів. Найбільша мережа – Multiplex охоплювала 29 кінотеатрів.

Фото: пусті кінозали Multiplex в перші місяці війни

— Тобто, перший шок ви пережили, а що було далі?

— Другою фазою можна назвати повільне відкриття кінотеатрів. Після Львова і Хмельницького (у березні), у квітні відкрили кінотеатри в Києві, Одесі, Кривому Розі та Дніпрі. На цьому етапі був дуже серйозний виклик із контентом, оскільки світові студії, як власники контенту, після початку війни припинили відправляти його в Україну.

Протягом 5 тижнів в мене було дуже багато перемовин для того, щоб домовитися про постачання контенту в Україну. Адже, по-перше, це велика індустрія з великою кількістю працівників, яка сплачує значні податки до бюджету. По-друге, ми не збираємося тут вмирати чи програвати загарбнику. І, по-третє, це дуже важливо для суспільства, про що свідчить шалена кількість позитивних відгуків від наших гостей. Коли ми відкрилися у Кривому Розі, то для місцевої громади це був ніби крок до перемоги і сигнал про стабільність. Зрештою, починаючи із червня Україна отримує від основних студій усе те і практично у ті ж дати, що й інші країни світу.

— Наше виживання як і перемога залежать від консолідованості та взаємопідтримки. Чи відчуваються зараз ці чинники у діловій співпраці?

— Попри всі труднощі, мережа Multiplex реструктуризувала і вже почала виплачувати борги, що накопичилися з початку війни. Водночас, на всіх безпечних територіях відновлюється робота кінотеатрів, якщо з власниками торгових центрів вдається домовитися про особливі умови роботи на період воєнного стану.

При цьому потрібно розуміти, що з початку війни наша мережа повністю або частково втратила 7 з 29 об’єктів. У Маріуполі ТЦ знищено вщент. У Запоріжжі – на 95% і ще потрібно провести експертизу, щоб розуміти чи можливе відновлення. Водночас, у Херсоні периметр нашого кінотеатру вцілів, але по ТЦ зараз ще більше гатять, ніж раніше. І навряд чи хтось зможе відповісти, коли і взагалі чи будуть відновлювати споруду. Один заклад у Харкові вже відкрили, а другий ще ні, бо через приліт по одному із залів зруйновано дах. А от зруйновані кінозали в Києві та Одесі нам вдалося частково відновити.

"Нам часто дякують відвідувачі за те, що цих 1,5-2 години сеансу – це інше життя. Легше і спокійніше, ніж оточуюча реальність"

Фото: Запоріжжя, зруйнований військами рф кінотеатр Multiplex в ТРЦ Аврора

Майже всі інші вдалося відкрити, хоча й були певні труднощі в окремих торгово-розважальних центрах. Як ми не намагалися, проте в ТЦ Юніон (Кривий Ріг) не домовилися, тож довелося вийти звідтам.

— Так виглядає, що галузь кінопрокатів потрохи повертається до довоєнного стану?

— Говорити про повноцінне відновлення бізнесу ще зарано. Існує декілька чинників, що впливають на галузь. Найперше, це вимкнення світла. Можете тільки уявити, скільки енергії потребує кінотеатр! Також комендантська година різко обмежує можливості для роботи, адже люди зазвичай ходять в кіно увечері. Навіть якщо комендантська година починається о 23:00, працювати доводиться орієнтовно до 21:00, тому що громадський транспорт припиняє ходити за 1,5-2 години, а персоналу необхідно добиратися до своїх домівок.

Фото: Київ, кінотеатр Multiplex в ТРЦ Проспект.

Окрім того, на роботу кінотеатрів впливають повітряні тривоги. Бували дні, коли кінотеатри могли показати максимум три слоти сеансів за день. А після початку повітряної тривоги відвідувачам на вибір видають сертифікати на інший сеанс, або повертають кошти за квиток. Для нас же найважливішим та найприємнішим є те, що наші глядачі знову повертаються в кінозал і навіть з другого чи третього разу намагаються додивитися свій улюблений фільм.

Розмову вів Борислав Леськів