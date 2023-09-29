Київстар став партнером форуму по розмінуванню, який організувало Міністерство економіки України

Нещодавно у Києві відбувся перший форум з проблематики гуманітарного розмінування Demine Ukraine Forum. Метою заходу стала відкрита дискусія, щодо дій для пришвидшення розмінування та планів країни.

Розмінуємо Україну (Demine Ukraine) — державна програма з очищення території України від вибухонебезпечних предметів та мінного забруднення, залишеного внаслідок російської агресії.

Гуманітарне розмінування є одним із стратегічних пріоритетів Уряду, який координується Міністерством економіки і який повністю співпадає з візією компанії Київстар, яка виступила партнером заходу.

Форум об’єднав представників державних органів України, посольств країн-донорів, операторів протимінної діяльності, вітчизняних виробників обладнання для обстеження та розмінування, представників телекомунікацій та агросектору.

"Гуманітарне розмінування – це більше, ніж просто знешкодження мін чи інших вибухонебезпечних предметів. Це - про можливість для людей повернутися в свої домівки та бути в безпеці. Про відновлення економіки та відновлення країни. Нарешті, про продовольчу безпеку в світі. Розмінування територій – це нульовий етап відновлення нашої країни і важливий крок для повернення повноцінного життя на деокуповані землі", — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час відкриття заходу перед учасниками Форуму виступили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, а також Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Наразі в Україні потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами 174 тисячі квадратних кілометрів землі, включно з тимчасово окупованими територіями, а у небезпеці перебуває близько 6 мільйонів людей.

"Як соціально відповідальний бізнес ми підтримували і будемо підтримувати важливі для країни ініціативи, будучи надійним партнером для держави та громадян, — підкреслив під час виступу на форумі директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір. — Наші інженери заходять в деокуповані населені пункти відразу після ЗСУ, адже для людей, котрі довгий час були в окупації, дуже важливо вийти на зв’язок зі своїми близькими. Ми розуміємо важливість розмінування для відновлення інфраструктури, тому Київстар розробляє технологічні рішення для прискорення розмінування та започатковує соціальні ініціативи, покликані убезпечити саперів та підвищити ефективність їх роботи."

Київстар запустив нову комерційну послугу для бізнесу – сигнал корекції RTK для точного позиціювання в режимі реального часу, що може використовуватися при розмінуванні територій, у сільському господарстві та логістиці.

Окрім того, в травні цього року національний мобільний оператор спільно з фондом компетентної допомоги армії Повернись Живим ініціювали проєкт "Нам тут жити", збір для забезпечення обладнанням та транспортом 146 інженерно-саперних груп ЗСУ. Кошти спрямовуються на придбання транспорту, металошукачів, коптерів, сумки саперів та інше обладнання. Київстар вже перерахував на збір 20 млн грн.

Наразі в рамках ініціативи зібрано 105 млн грн. Завдяки акумульованим коштам нещодавно ще 15 інженерно-саперних груп отримали допомогу, а загалом 31 інженерно-саперна група вже укомплектовані необхідним спорядженням. Вартість одного комплекту з авто складає 1,2 млн грн.

Фандрайзингова кампанія з метою зібрати 175 млн грн триває до закриття повної суми збору. Долучитись до ініціативи може кожен бажаючий за цим посиланням: kyivstar.ua/safehome.

Київстар і надалі сфокусований на важливості питань гуманітарного розмінування та націлений підтримувати Міністерство економіки України та інші дотичні державні органи з метою сприяння розвитку інновацій у цій сфері.