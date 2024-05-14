США змушують китайську криптоферму продати землю біля своєї бази з ядерними ракетами

Білий дім наказав китайській групі, яка займається криптомайнінгом у Вайомінгу, продати землю, на якій вона тримає свої сервери, оскільки об'єкт знаходиться поруч з базою, на якій розміщені американські ядерні балістичні ракети.

Про це пише газета Financial Times.

"Президент Джо Байден наказав компанії MineOne Partners та її партнерам продати землю поруч з військово-повітряною базою Уоррен у Вайомінгу протягом 120 днів. Він заявив, що група з Британських Віргінських островів, мажоритарним власником якої є громадяни Китаю, не повідомила уряд США про цю чутливу транзакцію", - пише газета.

Американські військові розміщують ядерні міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III на базі Уоррен на південному сході Вайомінгу. В опублікованому в понеділок указі про продаж акцій Байден заявив, що MineOne використовувала спеціалізоване обладнання для майнінгу криптовалют, яке включало в себе іноземні технології, що становило загрозу національній безпеці.

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"Близькість об'єктів нерухомості, що перебувають в іноземній власності, до стратегічної ракетної бази і ключового елементу американської ядерної тріади, а також наявність спеціалізованого обладнання іноземного виробництва, яке потенційно може сприяти спостереженню і шпигунству, становить загрозу національній безпеці США", - йдеться в указі Байдена.

Цей крок був зроблений на тлі зростаючого занепокоєння Конгресу щодо купівлі китайськими групами сільськогосподарських та інших земель по всій території США, особливо поблизу військових об'єктів.

Економічна правда.

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