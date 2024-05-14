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Українці закрили майже 31 тисячу ФОПів з початку року: де бізнес найчастіше припиняє роботу 

Вівторок, 14 травня 2024, 10:18 - Анастасія Дячкіна

За перші чотири місяці 2024 року майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот. 

"30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року", – йдеться у дослідженні. 

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10,1% та 6,2% відповідно.

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Опендатабот

Найбільше закривається бізнесів у Києві – понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.

 
Опендатабот

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина – 7,7% та 6,8% відповідно.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі бізнесів.

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Нагадаємо: 

Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік. 

бізнес ФОП
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