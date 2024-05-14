Споживання електроенергії зросло на 8%, Україна залучала аварійне постачання з сусідніх країн 

Минулої доби, 13 травня, споживання електроенергії в Україні зросло на 8% проти обсягу, спожитого 12 травня. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з цих країн. Залучення аварійної допомоги передбачається і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії", – повідомили у відомстві.

У вечірні та нічні години в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

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14 травня також планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості, починаючи з 16:00, наголосили у Міненерго.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 21 072 МВт*год. Експорту не передбачається.

Крім цього, у Дніпрі з технологічних причин відключалась повітряна лінія, при цьому знеструмилась підстанція та приєднані до неї юридичні та побутові споживачі. Вчора на Сумщині під час повітряної тривоги відключалися дві повітряні лінії, через що знеструмилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

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У Чернігівській області внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, одномоментно відключалися 1554 точки обліку.

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", – закликали у Міністерстві енергетики.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики України закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію з огляду на значні втрати генеруючих потужностей після ворожих обстрілів.