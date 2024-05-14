У ПриватБанку з’явиться програма персональних знижок та кешбеків "Привіт"

У ПриватБанку з’явиться опція персоналізованих знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в рамках нової програми лояльності "Привіт".

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

"Привіт" – це перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що розроблена командою банку для того, щоб клієнти змогли користуватися найбільш цікавими, "найтвоїшими" пропозиціями від різних брендів, на відміну від поширених на ринку стандартних кешбеків. Вона підбирає для кожної людини саме ті пропозиції, які співпадають з її споживчими, платіжними звичками, географією проживання та навіть зміною пори року чи необхідністю "перевзути" авто", – розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів програми лояльності можна знайти в меню "Привіт" мобільного застосунку чи веб версії Приват24.

Реклама:

Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня. Пропозиції вигідних покупок діють від декількох днів до місяця.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки. Кількість активованих пропозицій не обмежена.

Нагадаємо:

Реклама:

ПриватБанк відкрив українському бізнесу можливість проведення валютно-обмінних операцій за допомогою сервісу Торгова платформа.