Ціни на нафту помірно зросли, оскільки інвестори чекають на дані щодо інфляції в США

Ціни на нафту помірно зросли, оскільки інвестори чекають на майбутні показники інфляції в США і щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 4 центи до 83,40 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 5 центів до 79,17 долара за барель.

"Ціни на нафту трохи зросли протягом ночі, але залишаються в широкому діапазоні протягом останнього тижня, а напередодні майбутніх даних по інфляції в США зберігають певні застереження", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

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Інвестори стежать за даними по індексу споживчих цін в США, які вийдуть в середу, щоб дізнатися, коли Федеральна резервна система розгляне питання про зниження процентних ставок.

"Попереду щомісячний звіт ОПЕК по нафті, в якому будуть опубліковані останні дані про світовий попит на нафту, а також буде приділено увагу тому, чи збережуться попередні оптимістичні прогнози щодо літнього туристичного сезону", - сказав Йеп.

Останній щомісячний звіт ОПЕК про стан ринку нафти має бути опублікований пізніше у вівторок, згідно з інформацією на сайті ОПЕК.

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Тим часом, ринок також спостерігає за лісовими пожежами на віддаленому заході Канади, які можуть порушити постачання нафти в країну.

Економічна правда.