Британська розвідка позитивно оцінює зусилля України з підготовки до зими

Україна, найімовірніше, забезпечить достатній запас палива на зимовий період, а кваліфікація персоналу і досвід попередньої зими з обслуговування енергомереж в умовах воєнних атак, дають оптимістичні очікування щодо перспектив на майбутню зиму.

Про це, з посиланням на дані розвідки, повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Так, підкреслюється, що зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, забезпечать достатній запас на зимовий період.

"Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів палива, найімовірніше, матимуть успіх і забезпечать достатній запас палива в зимовий період, що наближається", - ідеться в повідомленні британського Міноборони.

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Також наголошується, що "Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор на підтримання обсягів виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля тепловим електростанціям і теплоцентралям у зимовий період, а значні запаси газу послужили додатковим резервом".

Згідно з прогнозами розвідки, наступної зими Росія продовжить атакувати енергетичну інфраструктуру України. Однак Україна має досвід і резерви, щоб підтримувати її працездатність навіть у таких умовах.

"Не дивлячись на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться і цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть в умовах воєнного часу", - наголошують фахівці британської розвідки.

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