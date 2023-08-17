Британская разведка позитивно оценивает усилия Украины по подготовке к зиме

Украина, скорее всего, обеспечит достаточный запас топлива на зимний период, а квалификация персонала и опыт предыдущей зимы по обслуживанию энергосетей в условиях военных атак, дают оптимистичные ожидания относительно перспектив на будущую зиму.

Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Так, подчеркивается, что усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, обеспечат достаточный запас на зимний период.

"Несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточный запас топлива в приближающийся зимний период", - говорится в сообщении британского Минобороны.

Реклама:

Также отмечается, что "Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор на поддержание объемов производства, обеспечив непрерывное снабжение углем тепловых электростанций и теплоцентралей в зимний период, а значительные запасы газа послужили дополнительным резервом".

Согласно прогнозам разведки, будущей зимой Россия продолжит атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Однако Украина имеет опыт и резервы, чтобы поддерживать ее работоспособность даже в таких условиях.

"Несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся и этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях военного времени", - подчеркивают специалисты британской разведки.

Реклама: