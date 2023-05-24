Китай роками скорочував закупівлі мікросхем Micron перед забороною

Китай протягом останніх років скорочував закупівлі мікросхем американської компанії Micron перед тим, як накласти на неї обмеження через "ризики національній безпеці".

Про це повідомляє Reuters на основі аналізу тендерних документів Китаю.

Тендерні документи свідчать про те, що Пекін роками готувався до накладеної на початку тижня заборони, фактично обмежуючи наслідки логістичних ланцюгів, які могли бути спричинені.

Аналіз показав, що хоча раніше китайська влада регулярно подавала запити на закупівлю чіпів Micron для використання в податкових системах та мережах спостереження, такі запити різко зменшилися з 2020 року.

За останні три роки було лише чотири тендери, в яких згадувалася продукція Micron, тоді як до 2020 року чимало місцевих органів влади закуповувала її для, зокрема, проєктів на кшталт модернізації камер спостереження та мереж розпізнавання облич у великих містах.

Натомість перевага віддавалася вітчизняним або південнокорейським пропозиціям: основна частина закупівель мікросхем пам'яті до Huawei Technologies, Inspur, а також гігантів у сфері відеоспостереження Uniview і Hikvision. Чіпи південнокорейських компаній SK Hynix та Samsung Electronics також продовжували включати у великі державні контракти, але часто як доповнення до вітчизняної продукції.

Разом із тим інші американські фірми залишаються великими гравцями в Китаї – сотні державних органів країни надалі закуповують процесори Intel, відеокарти Nvidia та сервери Dell.

Колись Китай був найбільшим ринком збуту для Micron, який у 2017 році приніс компанії половину доходу у 20 млрд дол, а торік ця частка скоротилася до 16%.

Китай вже понад десять років намагається зменшити залежність від іноземних технологій, закликає державні установи та компанії перейти на місцеве програмне забезпечення та заохочує влансе виробництво мікросхем. Зокрема, низка торішніх тендерів містили вимогу "вітчизняного виробництва".

Нагадуємо:

Китайський регулятор обмежив продаж микросхем американської компанії Micron через "відносно серйозні" ризики для кібербезпеки.





