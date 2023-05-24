Китай годами сокращал закупки микросхем Micron перед запретом

Китай в течение последних лет сокращал закупки микросхем американской компании Micron перед тем, как наложить на нее ограничения из-за "рисков национальной безопасности".

Об этом сообщает Reuters на основе анализа тендерных документов Китая.

Тендерные документы свидетельствуют о том, что Пекин годами готовился к наложенному в начале недели запрету, фактически ограничивая последствия логистических цепей, которые могли быть вызваны.

Анализ показал, что хотя ранее китайские власти регулярно подавали запросы на закупку чипов Micron для использования в налоговых системах и сетях наблюдения, такие запросы резко уменьшились с 2020 года.

За последние три года было всего четыре тендера, в которых упоминалась продукция Micron, тогда как до 2020 года многие местные органы власти закупали ее для, в частности, проектов вроде модернизации камер наблюдения и сетей распознавания лиц в крупных городах.

Вместо этого предпочтение отдавалось отечественным или южнокорейским предложениям: основная часть закупок микросхем памяти в Huawei Technologies, Inspur, а также гигантов в сфере видеонаблюдения Uniview и Hikvision. Чипы южнокорейских компаний SK Hynix и Samsung Electronics также продолжали включать в крупные государственные контракты, но часто как дополнение к отечественной продукции.

Вместе с тем другие американские фирмы остаются крупными игроками в Китае - сотни государственных органов страны в дальнейшем закупают процессоры Intel, видеокарты Nvidia и серверы Dell.

Когда-то Китай был крупнейшим рынком сбыта для Micron, который в 2017 году принес компании половину дохода в 20 млрд долл, а в прошлом году эта доля сократилась до 16%.

Китай уже более десяти лет пытается уменьшить зависимость от иностранных технологий, призывает государственные учреждения и компании перейти на местное программное обеспечение и поощряет собственное производство микросхем. В частности, ряд прошлогодних тендеров содержали требование "отечественного производства".

Напоминаем:

Китайский регулятор ограничил продажу микросхем американской компании Micron из-за "относительно серьезных" рисков для кибербезопасности.