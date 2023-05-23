Китай обмежив продаж чипів американської Micron – каже про "безпекові ризики"

Китайський регулятор обмежив продаж микросхем американської компанії Micron через "відносно серйозні" ризики для кібербезпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація кіберпростору Китаю вважає, що Micron створює "відносно серйозні" ризики для кібербезпеки на підставі огляду продуктів, що продаються в країні.

Товари спричинили "значні ризики для нашої критично важливої інформаційної інфраструктури", що вплинуло б на національну безпеку, заявили в китайському регуляторі.

Micron Technology – американська корпорація, що займається виробництвом оперативної комп'ютерної пам'яті та накопичувачів пам'яті під брендом Crucial.

США "серйозно занепокоєні" рішенням Китаю і взаємодіють з урядом країни, щоб донести до нього свою позицію. Як заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, дії проти Micron суперечать твердженням Китаю про те, що він "відкритий для бізнесу і прихильний до прозорої нормативно-правової бази".

За словами Міллера, Міністерство торгівлі США спілкується безпосередньо з китайським урядом.

Співрозмовник Bloomberg в адміністрації Байдена заявив, що США намагаються краще зрозуміти, що саме тягне за собою це рішення. Він назвав цей крок відповіддю на позицію, яку лідери країн G7 зайняли на саміті в Японії щодо зменшення залежності від Пекіна в критично важливих ланцюгах поставок. На саміті країни також оголосили про нову ініціативу протидії китайському "економічному примусу".