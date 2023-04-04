Нафта дорожчає: увага інвесторів переключилася на тенденції попиту

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як плани ОПЕК+ скоротити видобуток сколихнули ринки напередодні, а увага інвесторів переключилась на тенденції попиту і вплив вищих цін на світову економіку.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або на 0,5%, до 85,35 доларів за барель станом на 06:32 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні 80,85 доларів за барель, що на 43 центи, або 0,5%, вище.

Причини

Обидва еталони підскочили більш ніж на 6% в понеділок після того, як ОПЕК+ сколихнули ринки, оголосивши в неділю про плани знизити цільові показники видобутку ще на 1,16 мільйона барелів на добу.

За підрахунками Reuters, останні обіцянки довели загальний обсяг скорочень ОПЕК+ до 3,66 млн барелів на добу, включаючи скорочення на 2 млн барелів у жовтні минулого року, що дорівнює приблизно 3,7% світового попиту.

"Ажіотажний попит на нафту, спричинений скороченням видобутку ОПЕК+, заспокоївся, і увага ринку переключилася на перспективи майбутнього попиту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

"У короткостроковій перспективі очікується зростання попиту на літній сезон водіння, але вищі ціни на нафту можуть посилити інфляційний тиск і продовжити підвищення процентних ставок у багатьох країнах, що може знизити попит", - сказав він.

Кікукава також зазначив, що цей вплив може знову викликати занепокоєння щодо світової фінансової індустрії.

Обмеження видобутку ОПЕК+ призвело до того, що більшість аналітиків підвищили свої прогнози цін на нафту марки Brent до рівня близько 100 доларів за барель до кінця року. Goldman Sachs підвищив свій прогноз для Brent до 95 доларів за барель до кінця цього року і до 100 доларів на 2024 рік.

Ця новина посилила занепокоєння інвесторів щодо зростання витрат для бізнесу та споживачів, посиливши побоювання, що інфляційний поштовх для світової економіки, спричинений зростанням цін на нафту, призведе до нових підвищень процентних ставок.

Спостерігачі за ринком намагаються оцінити, як довго Федеральному резерву США може знадобитися продовжувати підвищувати процентні ставки, щоб охолодити інфляцію, і чи може американська економіка рухатися до рецесії.

Економічна правда