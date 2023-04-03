Японія купує російську нафту за ціною вище "стелі" в 60 доларів за барель – ЗМІ

Японія почала купувати російську нафту за ціною, що перевищує верхню межу в 60 доларів за барель - Токіо домоглось від США винятку, заявивши, що потребує його для забезпечення доступу до російських енергоносіїв.

Про це пише The Wall Street Journal.

Поступка демонструє залежність Японії від Росії у питаннях викопного палива, що, на думку аналітиків, спричинило нерішучість Токіо щодо глибшої підтримки України у її війні з Росією.

"Після західних санкцій багато європейських країн відвикли від російської нафти у відповідь на вторгнення в Україну. Однак Японія за останній рік збільшила обсяги закупівель російського природного газу.

Японія є єдиною країною "Великої сімки", яка не постачає Україні летальну зброю, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда був останнім лідером "Великої сімки", який відвідав Україну після російського вторгнення", - нагадує видання.

Закупівлі нафти, хоч і незначні та санкціоновані США, є "проломом" у єдності зусиль, спрямованих на встановлення глобального обмеження на закупівлю російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель, додає WSJ.

Газета при цьому уточнює, що імпорт російського природного газу до Японії "відносно невеликий" і становить близько однієї десятої постачання.

Представник Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії заявив, що Токіо хоче забезпечити доступ до основного продукту "Сахаліну-2" - природного газу, який зріджується і постачається до Японії. "Ми зробили це для того, щоб мати стабільне постачання енергоносіїв до Японії", - сказав чиновник.

Нагадаємо:

Єврокомісія повідомила державам-членам, що обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель доводить свою ефективність в обмеженні доступу Кремля до нафтодоларів, не порушуючи при цьому ринок, і поки що залишиться незмінним.

Економічна правда