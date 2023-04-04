Нефть дорожает: внимание инвесторов переключилось на тенденции спроса

Цены на нефть выросли во вторник после того, как планы ОПЕК+ сократить добычу всколыхнули рынки накануне, а внимание инвесторов переключилось на тенденции спроса и влияние высоких цен на мировую экономику.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента, или на 0,5%, до 85,35 долларов за баррель по состоянию на 06:32 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 80,85 долларов за баррель, что на 43 цента, или 0,5%, выше.

Причины

Оба эталона подскочили более чем на 6% в понедельник после того, как ОПЕК+ всколыхнули рынки, объявив в воскресенье о планах снизить целевые показатели добычи еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки.

По подсчетам Reuters, последние обещания довели общий объем сокращений ОПЕК+ до 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн баррелей в октябре прошлого года, что равно примерно 3,7% мирового спроса.

"Ажиотажный спрос на нефть, вызванный сокращением добычи ОПЕК+, успокоился, и внимание рынка переключилось на перспективы будущего спроса", - сказал Хироюки Кикукава, президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

"В краткосрочной перспективе ожидается рост спроса на летний сезон вождения, но более высокие цены на нефть могут усилить инфляционное давление и продолжить повышение процентных ставок во многих странах, что может снизить спрос", - сказал он.

Кикукава также отметил, что это влияние может снова вызвать беспокойство в отношении мировой финансовой индустрии.

Ограничение добычи ОПЕК+ привело к тому, что большинство аналитиков повысили свои прогнозы цен на нефть марки Brent до уровня около 100 долларов за баррель до конца года. Goldman Sachs повысил свой прогноз для Brent до 95 долларов за баррель до конца этого года и до 100 долларов на 2024 год.

Эта новость усилила беспокойство инвесторов относительно роста расходов для бизнеса и потребителей, усилив опасения, что инфляционный толчок для мировой экономики, вызванный ростом цен на нефть, приведет к новым повышениям процентных ставок.

Наблюдатели за рынком пытаются оценить, как долго Федеральному резерву США может понадобиться продолжать повышать процентные ставки, чтобы охладить инфляцию, и может ли американская экономика двигаться к рецессии.

Экономическая правда