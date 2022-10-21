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ЄБРР інвестує в Україну до трьох мільярдів євро у 2022-2023 роках

П'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:04 - Анастасія Жарикова

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну більше мільярда євро, підтримуючи економіку, а також продовжить фінансування у 2023 році.

Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у Twitter.

"Я сказала президенту Зеленському, що наші зобовʼязання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури", – написала вона.

Також Оділь Рено-Бассо на зустрічі з президентом висловила солідарність та захоплення мужністю та стійкістю українців.

Економічна правда

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