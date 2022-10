ЄБРР інвестує в Україну до трьох мільярдів євро у 2022-2023 роках

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну більше мільярда євро, підтримуючи економіку, а також продовжить фінансування у 2023 році.

Про це повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у Twitter.

I’ve been meeting President @ZelenskyyUa in Kyiv to express our solidarity and admiration for the courage and resilience of the Ukrainians. With well over €1 billion in investment this year, the @EBRD is financing Ukraine’s real economy in the face of Russia’s aggression. 1/2 pic.twitter.com/TVYP81DDGH