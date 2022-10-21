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ЕБРР инвестирует в Украину до трех миллиардов евро в 2022-2023 годах

Пятница, 21 октября 2022, 18:04 - Анастасия Жарикова

Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, поддерживая экономику, а также продолжит финансирование в 2023 году.

Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в Twitter.

"Я сказала президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022-2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры", - написала она.

Также Одиль Рено-Бассо на встрече с президентом выразила солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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