ЕБРР инвестирует в Украину до трех миллиардов евро в 2022-2023 годах

Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, поддерживая экономику, а также продолжит финансирование в 2023 году.

Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в Twitter.

"Я сказала президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу, и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022-2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры", - написала она.

Также Одиль Рено-Бассо на встрече с президентом выразила солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев.

I’ve been meeting President @ZelenskyyUa in Kyiv to express our solidarity and admiration for the courage and resilience of the Ukrainians. With well over €1 billion in investment this year, the @EBRD is financing Ukraine’s real economy in the face of Russia’s aggression. 1/2 pic.twitter.com/TVYP81DDGH