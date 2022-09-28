ЄБРР суттєво знизив прогноз відновлення економіки України у 2023 році

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Відновлення економіки України у наступному році очікується на рівні 8%, порівняно з прогнозованими у травні 25%.

Про це йдеться у звіті ЄБРР.

Як і в попередньому травневому звіті банк прогнозує, що війна Росії проти України призведе до скорочення ВВП України цього року на 30%.

На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з більш надійних 25%, передбачених у травні, коли очікувалося, що значні роботи з відновлення вже триватимуть.

"Знижений прогноз є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи України", – пояснюють в фінустанові.

В ЄБРР додали, що економіка України, яка зросла на 3,4% після пандемії Covid-19 у 2021 році, функціонує в умовах війни після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими, охоплюючи територію, яка генерує лише близько 20% ВВП, спустошення людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним.

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ВВП впав на 15,1% у річному обчисленні в першому кварталі 2022 року та на 37,2% у другому кварталі, коли відбулися найжорстокіші та широкомасштабні бої.

У серпні 2022 року інфляція зросла до 23,8 відсотка через перебої з поставками та стрімкий дефіцит бюджету.

Крім того, початкова висока залежність країни від грошового фінансування дефіциту бюджету на тлі значного дефіциту зовнішнього фінансування призвела до виснаження валютних резервів на 20% станом на липень 2022 року, незважаючи на наявність контролю над рухом капіталу.

Це спонукало Нацбанк підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні та провести разову девальвацію національної валюти на 20% у липні.

Відтоді ситуація почала покращуватись, частково через збільшення припливу зовнішнього фінансування у серпні та вересні. У результаті на кінець серпня золотовалютні резерви відіграли половину втрат.

А нещодавнє відновлення експорту зерна з портів Великої Одеси й очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними чинниками для економічної активності в подальші місяці 2022 року.

"Однак ризики для прогнозів виключно високі залежно від тривалості та інтенсивності війни", – наголошує банк.

Нагадуємо:

Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року.

Економічна правда