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"Укрзалізниця" отримає майже 100 мільйонів євро від ЄБРР

Четвер, 1 вересня 2022, 20:56 - Анастасія Жарикова

Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує додаткові 98,5 млн євро АТ "Укрзалізниця" за проєктом "Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів та голова правління УЗ Олександр Камишін у Telegram.

Відповідну угоду підписали у четвер міністр фінансів Сергій Марченко та Директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Також керівник "УЗ" Олександр Камишін та Кавказу Маттео Патроне підписали Угоду про внесення змін до Угоди про надання позики в рамках Проекту.

"Внесення змін до угод в рамках чинного Проекту електрифікації української залізниці дозволить додатково спрямувати частину кредиту ЄБРР в обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб Укрзалізниці", – зазначили в Мінфіні.

За словами Камишіна, кошти також направлять на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів, поточні ремонти.

Він нагадав, що це вже другий проект фінансування Укрзалізниці з ЄБРР з початку війни. 

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На початку літа ЄБРР вже видав компанії 50 млн євро, які направили на подолання наслідків атак Росії на залізничну інфраструктуру України.



ЄБРР Укрзалізниця Мінфін
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