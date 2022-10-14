НБУ закликає внести РФ до чорного списку FATF: що це означає

Національний банк звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з числа країн-членів та внести до чорного списку Групи.

Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на звернення до FATF за підписом голови Нрегулятора Андрія Пишного.

18-21 жовтня проходитиме засідання групи, у зв’язку з чим НБУ просить розглянути питання щодо виключення РФ з числа країн-членів FATF, звернення до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство РФ та позбавити її статусу спостерігача в цих органах, а також включити РФ до "чорного списку FATF".

Чорний список FATF – це перелік юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до списку ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через існуючі лазівки.

Дії РФ, заявляє НБУ, прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження. Фінансування військово-промислового комплексу Росії забезпечується не лише за рахунок бюджетних коштів, а й завдяки банківським установам, зокрема найбільшим російським банкам, більшість з яких перебувають у державній власності.

Фінансова система РФ знаходиться під впливом корупції, організованої злочинності, використання злочинних схем з метою відмивання злочинних доходів, зокрема із залученням банків інших держав, вказує Нацбанк. Попри санкції країна продовжує співпрацювати з юрисдикціями, включеними до "чорного списку FATF" та терористичними організаціями.

FATF вже визнала, що дії уряду РФ суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов’язань. Однак, Росія досі зберігає свій вплив на діяльність групи шляхом реалізації права на участь у засіданнях, отримання доступу до всіх документів та впливу на FATF у ході прийняття рішень.

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"Членство держави-терориста у FATF ставить під сумнів репутацію цієї організації, створеної на основі принципів міжнародного співробітництва та взаємної довіри. Неможливо вести діалог, заснований на довірі та взаємній повазі до міжнародного права та Стандартів FATF, з державою-терористом", – наголошують в НБУ.

Нагадуємо:

Від початку великої війни Україна неодноразово закликала до внесення РФ до чорного списку FATF. Зокрема, відповідні заяви до групи напрявляв Мінфін, Держфінмоніторинг та Верховна Рада.





