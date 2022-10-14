НБУ призывает внести РФ в черный список FATF: что это значит

Национальный банк обратился к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить РФ из числа стран-членов и внести в черный список Группы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на обращение к FATF за подписью главы Нрегулятора Андрея Пышного.

18-21 октября будет проходить заседание группы, в связи с чем НБУ просит рассмотреть вопрос об исключении РФ из числа стран-членов FATF, обращение к региональным органам по типу FATF с требованием прекратить членство РФ и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах, а также включить РФ в "черный список FATF".

Черный список FATF - это перечень юрисдикций с высоким уровнем риска. Внесение в список усложнит торговлю с Россией и поможет лишить российскую военную машину финансирования. Такой шаг также не позволит обойти международные санкции через существующие лазейки.

Действия РФ, заявляет НБУ, прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения. Финансирование военно-промышленного комплекса России обеспечивается не только за счет бюджетных средств, но и благодаря банковским учреждениям, в частности крупнейшим российским банкам, большинство из которых находятся в государственной собственности.

Финансовая система РФ находится под влиянием коррупции, организованной преступности, использования преступных схем с целью отмывания преступных доходов, в частности с привлечением банков других государств, указывает Нацбанк. Несмотря на санкции страна продолжает сотрудничать с юрисдикциями, включенными в "черный список FATF" и террористическими организациями.

FATF уже признала, что действия правительства РФ противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением обязательств. Однако, Россия до сих пор сохраняет свое влияние на деятельность группы путем реализации права на участие в заседаниях, получения доступа ко всем документам и влияния на FATF в ходе принятия решений.

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"Членство государства-террориста в FATF ставит под сомнение репутацию этой организации, созданной на основе принципов международного сотрудничества и взаимного доверия. Невозможно вести диалог, основанный на доверии и взаимном уважении к международному праву и Стандартам FATF, с государством-террористом", - отмечают в НБУ.

Напоминаем:

С начала большой войны Украина неоднократно призывала к внесению РФ в черный список FATF. В частности, соответствующие заявления в группу направлял Минфин, Госфинмониторинг и Верховная Рада.