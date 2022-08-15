Рада закликала виключити РФ з Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів

Верховна Рада прийняла звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) щодо виключення з неї Росії.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Парламент закликав президента FATF скликати позачергове засідання пленуму, який зможе негайно призупинити членство Російської Федерації у FATF, а в разі продовження агресивної війни розпочати процедуру її виключення із FATF.

Також Рада закликала Групу внести Росію до чорного списку ("Список юрисдикцій із високим рівнем ризику, на який поширюється заклик до дії") і публічно повідомити про це рішення.

"З усіх міжнародних організацій Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) має найбільше дієвих важелів впливу для того, щоб перекрити Російській Федерації доступ до фінансових ресурсів", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.