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Гендиректор МАГАТЕ знову їде до Києва після зустрічі з Путіним

Середа, 12 жовтня 2022, 19:20 - Олексій Павлиш

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після зустрічей з президентом РФ Путіним повертається до Києва - за його словами, робота зі створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС триває.

Про це він написав у Twitter, опублікувавши фото на тлі вагону УЗ.

"За погодженням з президентом Зеленським, після моїх зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Робота зі створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції триває", - написав Гроссі.

Нагадаємо:

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та наголосив на нагальній необхідності створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження росіянами підстанції "Дніпровська".

Вранці у середу внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, відтак Запорізька АЕС залишилася знеструмленою.

Лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська – єдина, що зв'язує ЗАЕС із енергосистемою України. Решта - як основні, і резервні - пошкоджені російськими ракетними ударами.

Економічна правда

АЕС Росія Україна війна
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