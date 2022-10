Гендиректор МАГАТЕ знову їде до Києва після зустрічі з Путіним

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після зустрічей з президентом РФ Путіним повертається до Києва - за його словами, робота зі створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС триває.

Про це він написав у Twitter, опублікувавши фото на тлі вагону УЗ.

"За погодженням з президентом Зеленським, після моїх зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Робота зі створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції триває", - написав Гроссі.

As agreed with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E