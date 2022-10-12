Гендиректор МАГАТЕ знову їде до Києва після зустрічі з Путіним
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після зустрічей з президентом РФ Путіним повертається до Києва - за його словами, робота зі створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС триває.
Про це він написав у Twitter, опублікувавши фото на тлі вагону УЗ.
"За погодженням з президентом Зеленським, після моїх зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Робота зі створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції триває", - написав Гроссі.
As agreed with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022
Нагадаємо:
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та наголосив на нагальній необхідності створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження росіянами підстанції "Дніпровська".
Вранці у середу внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, відтак Запорізька АЕС залишилася знеструмленою.
Лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська – єдина, що зв'язує ЗАЕС із енергосистемою України. Решта - як основні, і резервні - пошкоджені російськими ракетними ударами.
Економічна правда