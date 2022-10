На ЗАЕС відновили подачу електроенергії зовнішньою лінією

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження росіянами підстанції "Дніпровська".

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

"Наша команда на ЗАЕС поінформувала мене, що зовнішнє енергопостачання відновлено", - написав гендиректор МАГАТЕ.

UPDATE—I've been informed by our team on site that external power to #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP's operator says this morning's outage was caused by shelling damage to a far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. We need a protection zone ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR