Гроссі зустрівся з Путіним та вкотре закликав до створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та наголосив на нагальній необхідності створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

Зазначається, що зустріч відбулася 11 жовтня в рамках подвійного візиту Гроссі спочатку до України, а потім до РФ. Зутріч з Путіним мала на меті запобігання ядерній аварії на ЗАЕС.

В Агентстві розповіли, що Гроссі говорив про нагальну необхідність створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

"Ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції та в інших місцях стає дедалі небезпечнішою, ненадійнішою та складнішою, з частими військовими нападами, які також можуть загрожувати ядерній безпеці", – сказав гендиректор МАГАТЕ на зустрічі.

Він наголосив, що навколо ЗАЕС має бути створена охоронна зона безпеки, і що більше не можна гаяти час.

"Ставки високі. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити уникнення ядерної аварії під час цього трагічного конфлікту, оскільки це може спричинити ще більші втрати та страждання в Україні та за її межами", – сказав Гроссі.

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Нагадуємо:

Вже на наступний день після зустрічі Гроссі з Путіним, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, відтак Запорізька АЕС залишилася знеструмленою.