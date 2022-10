Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Киев после встречи с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после встреч с президентом РФ Путиным возвращается в Киев – по его словам, работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.

Об этом он написал в Twitter, опубликовав фото на фоне вагона УЗ.

"По согласованию с президентом Зеленским после моих встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции продолжается", - написал Гросси.

As agreed with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, after my meetings in St Petersburg I am coming back to Kyiv. The work on the establishment of a nuclear safety & security protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant continues. pic.twitter.com/JKuAtN8O7E