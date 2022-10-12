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Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Киев после встречи с Путиным

Среда, 12 октября 2022, 19:20 - Алексей Павлыш

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после встреч с президентом РФ Путиным возвращается в Киев – по его словам, работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.

Об этом он написал в Twitter, опубликовав фото на фоне вагона УЗ.

"По согласованию с президентом Зеленским после моих встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции продолжается", - написал Гросси.

Напомним:

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул необходимость создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

Линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская – единственная, что связывает ЗАЭС с энергосистемой Украины. Остальные – как основные, так и резервные – повреждены российскими ракетными ударами.

На Запорожской АЭС возобновили внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

Экономическая правда

АЭС Россия Украина война
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