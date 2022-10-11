На ЗАЕС відключені всі шість блоків, співробітників примушують підписувати контракти з "Росатомом" – розвідка

Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в "холодному стані".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС", - кажуть в ГУР.

Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги, додають в розвідці.

У ГУР також наголошують, що представники ЗС РФ та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції.

"Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "Росатомом", - підкреслили в розвідці.

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Економічна правда