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На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии внешней линией

Среда, 12 октября 2022, 17:23 - Анастасия Жарикова

На Запорожской АЭС возобновили внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

"Наша команда на ЗАЭС проинформировала меня, что внешнее энергоснабжение возобновлено", - написал гендиректор МАГАТЭ.

Внешнее энергоснабжение АЭС было отключено во вторник утром из-за повреждений россиянами подстанции "Динпровская". Для выполнения ключевых для безопасности АЭС задач персонал станции использовал резервные дизельные генераторы.

Напоминаем:

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Утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

Линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская – единственная, что связывает ЗАЭС с энергосистемой Украины. Остальные – как основные, так и резервные – повреждены российскими ракетными ударами.



АЭС атомная энергетика
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