На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии внешней линией

На Запорожской АЭС возобновили внешнюю поставку электроэнергии после повреждения россиянами подстанции "Днепровская".

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

"Наша команда на ЗАЭС проинформировала меня, что внешнее энергоснабжение возобновлено", - написал гендиректор МАГАТЭ.

UPDATE—I've been informed by our team on site that external power to #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP's operator says this morning's outage was caused by shelling damage to a far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. We need a protection zone ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR October 12, 2022

Внешнее энергоснабжение АЭС было отключено во вторник утром из-за повреждений россиянами подстанции "Динпровская". Для выполнения ключевых для безопасности АЭС задач персонал станции использовал резервные дизельные генераторы.

Напоминаем:

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Утром в среду в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области, поэтому Запорожская АЭС осталась обесточенной.

Линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская – единственная, что связывает ЗАЭС с энергосистемой Украины. Остальные – как основные, так и резервные – повреждены российскими ракетными ударами.





