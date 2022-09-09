Найбільші банки планують включити Індію до індексів облігацій замість Росії – Bloomberg

Найбільші банки планують включити облігації Індії до глобальних індексів, і однією з причин для цього є виключення Росії. Індія має найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплюється глобальними індексами.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією агентства, Morgan Stanley планує в середині вересня оголосити про приєднання Індії до індексу облігацій ринків JPMorgan Chase & Co, що розвиваються. У цьому випадку фактичне включення відбудеться у третьому кварталі 2023 року.

Goldman Sachs Group припускає, що подібна заява буде зроблена у четвертому кварталі цього року, а включення - у другому чи третьому кварталі 2023 року.

Обидва банки розраховують, що частка Індії становитиме 10% - найбільша вага для однієї країни в індексі. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.

Представник JPMorgan в Індії відмовився від коментарів виданню.

Bloomberg пише, що індійські суверенні облігації мають високу прибутковість, і включення їх у глобальні індекси зробить інвестиції простішими для закордонних інвесторів.

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При цьому, обсяг боргового ринку Індії сягає $1 трлн, пише агентство.

Видання нагадує, що останніми роками було кілька невдалих спроб включити Індію в індекси з різних причин. Сприяти прогресу зараз може виключення з цих індексів Росії після початку війни в Україні.

"Виключення Росії зробило індекс більш концентрованим та незбалансованим. Тому у JPMorgan більше мотивації включити Індію навіть без Euroclear [велика розрахунково-клірингова система], поки інвестори GBI-EM [індекс облігацій країн, що розвиваються] проти цього не заперечують", - процитував Bloomberg записку стратегів Morgan Stanley.

РФ втратила можливість виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у валюті перед інвесторами зі США, після того, як Мінфін США не продовжив потрібну для цього ліцензію.

Мінфін Росії у червні оголосив, що погашатиме борг і виплачуватиме купони в рублях. РосЗМІ писали, що Мінфін РФ зацікавився виходом на ринок із облігаціями у юанях.

Економічна правда