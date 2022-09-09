"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

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НАК "Нафтогаз України" подала Прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром". Компанія вимагає від Газпрому кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Місце проведення арбітражу – Цюрих (Швейцарія).

"Ми змусимо Газпром заплатити. Нафтогаз також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над Газпромом в арбітражі", - заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

Сума позову не розголошується.

"Оскільки транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати", а росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода, ми вимагаємо від Газпрому розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт.

Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов", - написав Вітренко у Facebook.

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"І хоча арбітраж – це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що Нафтогаз повторить успіх Стокгольму-2019. І Україна теж неодмінно переможе!", - додав він.

Нагадаємо:

У липні Вітренко заявляв, що "Нафтогаз" розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти Газпрому за скорочення транзиту природного газу через територію України наступного тижня.

Повідомлялось, що "Нафтогаз України" має намір у липні подати позов на російський "Газпром" за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги.

У травні голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у разі несплати невикористаних транзитних потужностей за контрактом.

Він нагадав, що підписаний із "Газпромом" у 2019 році контракт передбачав умову "качай або плати", тобто російська сторона зобов’язана сплачувати не лише потужності, через які здійснює фізичний транзит, але невикористані, які заброньовані згідно контракту.

Перед цим українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС "Сохранівка", через яку проходить третина транзиту Україною до ЄС, через дії російських окупантів. ОГТСУ запропонувала перенести "Сохранівки" на точку "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.

Економічна правда