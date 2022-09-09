Путін знову бреше, що лише 3% українського зерна йде країнам, які його потребують

Президент РФ Володимир Путін знову повторив свою тезу про те, що нібито лише 3% від усіх поставок у рамках продовольчої угоди поставлено країнам, що його потребують - раніше в МЗС та Мінінфраструктури спростували ці заяви Путіна. А ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

Про це він заявив під час виступу на зустрічі з членами Ради безпеки РФ, пишуть російські ЗМІ "Комерсант" і ТАСС.

Так, Путін стверджує, що за травень - серпень РФ поставила на світовий ринок 6,6 млр тонн зерна, а загалом цього року, за словами російського диктатора, РФ поставила за кордон 30 млн тонн зерна і готова наростити до 50 млн тонн і більше: "урожай хороший".

Також президент РФ знову повторив свою тезу про те, що нібито лише 3% від усіх поставок у рамках продовольчої угоди поставлено країнам, що його потребують - раніше в МЗС та Мінінфраструктури спростували ці заяви Путіна.

"Деякі партнери ставлять під сумнів наші домовленості щодо постачання зерна, але у нас кожен хід записаний.

Не може бути сумнівів у правдивості твердження про те, що зерно з України майже не пішло до бідних країн", - стверджує Путін.

За словами президента РФ, за чотири місяці цього року Росія поставила до інших країн 7 млн ​​тонн добрив.

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А заборону на постачання російських добрив через європейські порти на інші континенти він назвав "неприпустимою дискримінацією".

Путін також заявив, що Росія готова постачати аміак в обсязі 2 млн тонн країнам, що потребують.

А виробники калійних добрив РФ, за його словами, готові безкоштовно передати країнам, що розвиваються, сотні тисяч тонн добрив, що скупчилися в портах Європи.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

У рамках "зернової ініціативи" з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з президентом РФ Володимиром Путіним у тому, що поставки зерна з України здійснюються до розвинених, а не до найбідніших країн - цю тезу напередодні спростували МЗС та Мінінфраструктури України.