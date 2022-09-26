Уряд планує забезпечувати потреби ЗСУ завдяки вітчизняній легкій промисловості
Кабінет Міністрів планує активізувати співпрацю з легкою промисловістю України для забезпечення потреб ЗСУ та інших оборонних відомств.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко обговорила питання держзамовлення для забезпечення ЗСУ продукцією вітчизняного легпрому під час відкритого засідання правління асоціації "Укрлегпром" та близько 50 представників галузевих виробництв у Новограді-Волинському.
"Держбюджет України на наступний рік – це бюджет країни, що воює. Тож уряд активізує співпрацю з бізнесом, який забезпечує потреби ЗСУ та інших оборонних відомств. Зокрема, з вітчизняним легпромом, який переключився на забезпечення потреб українських військових із перших днів війни", – зазначила міністр Свириденко.
Вона додала, що на сьогодні уряд ставить завдання – налагодити сталу співпрацю, забезпечити планування на середньо- і довгострокову перспективу та підтримати підприємства цієї галузі промисловисті.
Перша віце-прем’єр наголосила, що більшість держзамовлень мають залишатися всередині країни. А також підкреслила, що пріоритетом залишається підтримка малого та середнього бізнесу, а понад 60% підприємств легпрому – це мікропідприємства, 25% – малі, 12% – середні.
Згідно з експертизою "Укрлегпрому", потужності українського виробництва готової продукції дозволяють забезпечити потреби ЗСУ на 70-80%, а по деяким позиціям - на 100%.
"Відтак вирішення проблеми середньо- та довгострокового планування, з урахуванням порівняно тривалих технологічних процесів виробництва, дозволить налагодити процес сталого забезпеченням оборонних відомств продукцією вітчизняного виробництва", – додали в Мінекономіки.
Нагадуємо:
В умовах війни в Україні активніше розвивається виробництво м’яса, переробка зернових культур, сфера альтернативних джерел енергії та експорт молочної продукції, який досяг рекордних показників за останні два роки.