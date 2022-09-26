Правительство планирует обеспечивать ВСУ благодаря отечественной легкой промышленности

Кабинет Министров намерен активизировать сотрудничество с легкой промышленностью Украины для обеспечения потребностей ВСУ и других оборонных ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко обсудила вопрос госзаказа для обеспечения ВСУ продукцией отечественного легпрома во время открытого заседания правления ассоциации "Укрлегпром" и около 50 представителей отраслевых производств в Новограде-Волынском.

"Госбюджет Украины на следующий год – это бюджет воюющей страны. Поэтому правительство активизирует сотрудничество с бизнесом, который обеспечивает потребности ВСУ и других оборонных ведомств. В частности, с отечественным легпромом, который переключился на обеспечение потребностей украинских военных с первых дней войны", – отметила министр Свириденко.

Она добавила, что на сегодняшний день правительство ставит задачу – наладить постоянное сотрудничество, обеспечить планирование на средне- и долгосрочную перспективу и поддержать предприятия этой отрасли промышленности.

Первая вице-премьер подчеркнула, что большинство госзаказов должно оставаться внутри страны. А также подчеркнула, что приоритетом остается поддержка малого и среднего бизнеса, а более 60% предприятий легпрома – это микропредприятия, 25% – малые, 12% – средние.

Согласно экспертизе "Укрлегпрома", мощности украинского производства готовой продукции позволяют обеспечить потребности ВСУ на 70-80%, а по некоторым позициям - на 100%.

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"Следовательно решение проблемы средне- и долгосрочного планирования, с учетом сравнительно длительных технологических процессов производства, позволит наладить процесс устойчивого обеспечения оборонных ведомств продукцией отечественного производства", - добавили в Минэкономики.

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В условиях войны в Украине более активно развивается производство мяса, переработка зерновых культур, сфера альтернативных источников энергии и экспорт молочной продукции, достигший рекордных показателей за последние два года.