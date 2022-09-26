Понад пів тисячі релокованих підприємств відновили роботу
З початку дії програми "Релокація бізнесу" в Україні понад 745 підприємств вже перевезли на безпечні території, з них розпочали роботу – понад 550.
Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Міністерства економіки.
Всього у рамках програми вже зареєстрували 1846 заявок від бізнесу. З них:
- 745 підприємств перевезено на безпечні території
- 558 підприємств розпочали роботу на новому місці.
Щоб взяти участь у програмі "Релокація бізнесу" потрібно подати заявку на онлайн-платформі Relocate.Prozorro.Sale.
"Вашу заявку опрацюють та запропонують комплексний пакет державної підтримки", – запевнили у відомстві.
Програмою можуть скористатись будь-які підприємства, незалежно від свого розміру.
Нагадуємо:
У Львівській області розпочали будівництво заводу з виробництва хліба, який може створити до 3000 робочих місць.
Понад 50% опитаних ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.
З початку дії програми релокації в Україні переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу.
За підтримки уряду в Україні запрацювала платформа, що допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.