Понад пів тисячі релокованих підприємств відновили роботу

З початку дії програми "Релокація бізнесу" в Україні понад 745 підприємств вже перевезли на безпечні території, з них розпочали роботу – понад 550.

Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Міністерства економіки.

Всього у рамках програми вже зареєстрували 1846 заявок від бізнесу. З них:

745 підприємств перевезено на безпечні території

558 підприємств розпочали роботу на новому місці.

Щоб взяти участь у програмі "Релокація бізнесу" потрібно подати заявку на онлайн-платформі Relocate.Prozorro.Sale.

"Вашу заявку опрацюють та запропонують комплексний пакет державної підтримки", – запевнили у відомстві.

Програмою можуть скористатись будь-які підприємства, незалежно від свого розміру.

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У Львівській області розпочали будівництво заводу з виробництва хліба, який може створити до 3000 робочих місць.

Понад 50% опитаних ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.

З початку дії програми релокації в Україні переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу.

За підтримки уряду в Україні запрацювала платформа, що допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.