Всі розділи
Укр / Рус

Понад пів тисячі релокованих підприємств відновили роботу

Понеділок, 26 вересня 2022, 10:34 - Анастасія Жарикова

З початку дії програми "Релокація бізнесу" в Україні понад 745 підприємств вже перевезли на безпечні території, з них розпочали роботу – понад 550.

Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Міністерства економіки.

Всього у рамках програми вже зареєстрували 1846 заявок від бізнесу. З них:

  • 745 підприємств перевезено на безпечні території
  • 558 підприємств розпочали роботу на новому місці.

Щоб взяти участь у програмі "Релокація бізнесу" потрібно подати заявку на онлайн-платформі Relocate.Prozorro.Sale.

"Вашу заявку опрацюють та запропонують комплексний пакет державної підтримки", – запевнили у відомстві.

Програмою можуть скористатись будь-які підприємства, незалежно від свого розміру.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

У Львівській області розпочали будівництво заводу з виробництва хліба, який може створити до 3000 робочих місць.

Понад 50% опитаних ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.

З початку дії програми релокації в Україні переміщено 710 підприємств, 500 з них уже поновили роботу.

За підтримки уряду в Україні запрацювала платформа, що допомагає перемістити бізнес із зон ведення активних бойових дій до більш безпечного місця.

Мінекономіки бізнес війна
Матеріали за темою
Світовий банк виділив перші кошти для інвестицій в українську економіку з початку війни 22 вересня 2022, 12:34
"Мала приватизація": на другому аукціоні продали спиртзавод за 150 мільйонів – хто покупець 21 вересня 2022, 09:35
Загальний портфель доступних кредитів для бізнесу перевищив 140 мільярдів 20 вересня 2022, 09:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті