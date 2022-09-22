Світовий банк виділив перші кошти для інвестицій в українську економіку з початку війни

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У відомстві зазначили, що кошти будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в 200 млн доларів, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.

Horizon Capital інвестуватиме у швидкозростаючі технології, а також експортно-орієнтовані компанії, які працюють переважно в Україні та Молдові.

Це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку великої війни.

У Мінекономіки пояснили, що специфіка роботи Horizon Capital полягає в тому, що компанія зазвичай інвестує приблизно по 10-30 млн дол доларів в компанії з вартістю приблизно 50-150 млн дол.

Інвестфонд зосереджується на підприємствах сектору ІТ, електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі.

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Очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG);

Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM);

Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO);

Western NIS Enterprise Fund;

Фонд Рокфеллера та інші.

Перша віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко зауважила, що початок Horizon Capital інвестування в Україні має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів.

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У Світовому банку працюють над спеціальним інструментом страхування військових ризиків в Україні.

Економічна правда