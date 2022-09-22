Міністри енергетики України і США обговорили санкції проти "Росатому"

фото: міненерго україни

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Гренхолм: обговорили, зокрема, ситуацію на ЗАЕС та санкції проти "Росатому".

Зустріч відбулась у ході робочої поїздки Галущенка до США, повідомляє пресслужба Міненерго України.

"Очільник Міненерго проінформував колегу про прицільне знищення російським агресором української енергетичної інфраструктури та регулярні обстріли ядерних об’єктів.

Особливу увагу сторони приділили ситуації на Запорізькій АЕС. Міністри обговорили результати роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС та подальші кроки для її демілітаризації. Було наголошено на необхідності повного виведення військ зі станції та прилеглих територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дженніфер Гренхолм висловила цілковиту підтримку Україні у питанні деокупації ЗАЕС та її повернення під повний контроль легітимного українського оператора. Російські військові наражають як саму АЕС, так і весь регіон на серйозну небезпеку, заявила міністр.

Галущенко також підкреслив, що російська державна корпорація "Росатом" бере безпосередню участь в агресії проти України і покриває акти ядерного тероризму.

"Відповіддю цивілізованого світу має бути введення санкцій проти "Росатому" і відмова від ядерних технологій агресора не тільки у нових проєктах, але і у вже розпочатих", - заявив міністр.

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Він нагадав, що український уряд вже ініціював перед РНБО введення санкцій щодо понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з "Росатомом".

Крім цього, Галущенко зазначив, що американська Westinghouse має потенціал замінити російську корпорацію на світовому ринку і Україна вже зробила свій вибір у цьому напрямку.

Так, НАЕК "Енергоатом" відмовився від співпраці з "Росатомом" і розширив угоди з Westinghouse на постачання ядерного палива для всіх діючих українських атомних електростанцій.

"Поглибленню співпраці української та американської компаній сприятиме і запланована корпоратизація "Енергоатому", законопроєкт щодо особливостей якої Уряд вже подав на розгляд Верховної Ради.

Також на зустрічі обговорювалася підготовка до наступного опалювального періоду та оптимальні шляхи міжнародної підтримки України у закупівлі газу", - резюмували в Міненерго.

Економічна правда