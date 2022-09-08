Уряд встановив заборону на експорт коксівного вугілля

фото: міненерго

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424", яка передбачає внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонено.

Постанову прийняли на засіданні уряду 7 вересня, повідомляють в Міненерго.

Як пояснили в міністерстві, це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.

"А також для запобігання зловживанню та маніпуляціям із якістю вугілля, яке може бути використане для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а замість цього спрямовувалось на експорт", - додали у відомстві.

Державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень.

Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23, зазначили в Міненерго.

Там нагадали, що у червні цього року за ініціативи Міненерго урядовою постановою було закріплено заборону на експорт природного газу українського походження, мазуту та вугілля (окрім коксівного).

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Економічна правда