Министры энергетики Украины и США обсудили санкции против "Росатома"

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм: обсудили, в частности, ситуацию на ЗАЭС и санкции против "Росатома".

Встреча состоялась в ходе рабочей поездки Галущенко в США, сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

"Глава Минэнерго проинформировал коллегу о прицельном уничтожении российским агрессором украинской энергетической инфраструктуры и регулярных обстрелах ядерных объектов.

Особое внимание стороны уделили ситуации на Запорожской АЭС. Министры обсудили результаты работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и дальнейшие шаги по ее демилитаризации. Была отмечена необходимость полного вывода войск со станции и прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Дженнифер Гренхолм выразила полную поддержку Украине в вопросе деоккупации ЗАЭС и ее возвращении под полный контроль легитимного украинского оператора. Российские военные подвергают как саму АЭС, так и весь регион серьезной опасности, заявила министр.

Галущенко также подчеркнул, что российская государственная корпорация "Росатом" непосредственно участвует в агрессии против Украины и покрывает акты ядерного терроризма.

"Ответом цивилизованного мира должно быть введение санкций против "Росатома" и отказ от ядерных технологий агрессора не только в новых проектах, но и уже начатых", - заявил министр.

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Он напомнил, что украинское правительство уже инициировало перед СНБО введение санкций в отношении более 700 физических и юридических лиц, связанных с "Росатомом".

Кроме этого, Галущенко отметил, что у американской Westinghouse есть потенциал заменить российскую корпорацию на мировом рынке и Украина уже сделала свой выбор в этом направлении.

Так, НАЭК "Энергоатом" отказался от сотрудничества с "Росатомом" и расширил соглашения с Westinghouse по поставкам ядерного топлива для всех действующих украинских атомных электростанций.

"Углублению сотрудничества украинской и американской компаний будет способствовать и запланированная корпоратизация "Энергоатома", законопроект относительно особенностей которой Правительство уже подало на рассмотрение Верховной Рады.

Также на встрече обсуждалась подготовка к следующему отопительному периоду и оптимальные пути международной поддержки Украины по закупке газа", - резюмировали в Минэнерго.

Экономическая правда