Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи – голова Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко відреагував на обстріл Росією Південноукраїнської АЕС, зазначивши, що РФ у такий спосіб хоче "домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи".

Про це він написав у Facebook.

"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС.

Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажу Європи", - заявив міністр.

"Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії Росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні.

Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною. Світ має нарешті дати жорстку відсіч країні - терористу. Поки ще не пізно і ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - резюмував він.

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Нагадаємо:

Російська армія вночі 19 вересня здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС - він наголосив, що Росія наражає на небезпеку весь світ.

Економічна правда