В Україні запустили маркетплейс для підтримки експорту: 5% від вартості товару йтиме United24

В Україні запустили маркетплейс Made with bravery - електронний майданчик, на якому продаються вітчизняні товари. Мета маркетплейсу - об’єднати у спільноту українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів.

Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський, пресреліз розробників.

Ми запускаємо офіційний маркетплейс України @MadeWithBravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних. 5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - написав Зеленський.

We are launching the official Ukrainian marketplace @MadeWithBravery to present our makers to the world. Strong and creative. 5% of the item cost goes to United24. That's why every purchase is a brick that can rebuild 🇺🇦. pic.twitter.com/z1UyfTvlq3