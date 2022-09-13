В Україні запустили маркетплейс для підтримки експорту: 5% від вартості товару йтиме United24

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В Україні запустили маркетплейс Made with bravery - електронний майданчик, на якому продаються вітчизняні товари. Мета маркетплейсу - об’єднати у спільноту українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів.

Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський, пресреліз розробників.

Ми запускаємо офіційний маркетплейс України @MadeWithBravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних. 5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - написав Зеленський.

We are launching the official Ukrainian marketplace @MadeWithBravery to present our makers to the world. Strong and creative. 5% of the item cost goes to United24. That's why every purchase is a brick that can rebuild 🇺🇦. pic.twitter.com/z1UyfTvlq3 September 13, 2022

Зазначається, що маркетплейс Made with bravery допомагатиме розвитку українського бізнесу та відбудові України.

При цьому, на маркетплейсі представлені речі різноманітних категорій для різних віку та статі: одяг, взуття, аксесуари, товари для дому. А також доступні їжа й напої, які мають довгий термін придатності та які можна доставляти.

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Продавати свої товари можуть українські виробники, які відповідають певним вимогам (їх перевіряють при реєстрації).

Зокрема:

бренд повинен мати репутацію виробника/продавця товарів високої якості;

представник бренду має володіти англійською;

у пріоритеті - виробники унікальних, автентичних речей тощо.

Маркетплейс розробила продуктова ІТ-компанія EVO за підтримки Visa, агенції Banda, Мінцифри та МЗС. Логістичний партнер - "Укрпошта", яка забезпечує доставку за кордон.

"Українські виробники, зокрема дизайнери одягу, взуття і прикрас, давно отримали визнання у світі. Однак поки що креативність, оригінальність та відмінна якість цих товарів невідома широкому загалу.

Ми прагнемо закріпити переконання, що українське - це круте. Саме для цього створили Made with bravery. І саме тому критерії, яким має відповідати продавець маркетплейсу - високі. Наша мета - щоб і товар, і якість сервісу при купівлі українського приємно дивували іноземного покупця", - заявив CEO та співзасновник EVO Микола Палієнко.

Наголошується, що 5% від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає фандрейзинговій платформі United24.

Спеціальна комісія платформи спрямовує ці кошти на актуальні у конкретний момент програми з відбудови України. Також при оплаті карткою Visa додатково ще 5% від вартості покупки також перераховуються United24 на підтримку і відбудову держави.

У релізі йдеться, що Made with bravery доставляє замовлення до багатьох країн світу: США, Японія, Швеція, Франція тощо. Повний перелік - тут.

Доставку придбаних товарів здійснює національний оператор поштового зв’язку Укрпошта. Терміни доставки до конкретної країни світу визначаються правилами роботи поштового оператора.

Економічна правда