В Украине запустили маркетплейс для поддержки экспорта: 5% от стоимости товара пойдет в United24

В Украине запустили маркетплейс Made with bravery – электронную площадку, на которой продаются отечественные товары. Цель маркетплейса – объединить в сообщество украинских производителей, популяризировать украинское за рубежом и способствовать экспорту украинских товаров.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, пресс-релиз разработчиков.

"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины @MadeWithBravery, чтобы презентовать наших производителей миру. Сильных и креативных. 5% от стоимости товара направляется United24. Поэтому каждая покупка – это кирпичик, который поможет отстроить Украину", - написал Зеленский.

We are launching the official Ukrainian marketplace @MadeWithBravery to present our makers to the world. Strong and creative. 5% of the item cost goes to United24. That's why every purchase is a brick that can rebuild 🇺🇦. pic.twitter.com/z1UyfTvlq3 September 13, 2022

Отмечается, что маркетплейс Made with bravery будет помогать развитию украинского бизнеса и восстановлению Украины.

При этом, на маркетплейсе представлены вещи разных категорий для разных возрастов и пола: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома. А также доступны еда и напитки, которые имеют длительный срок годности и которые можно доставлять.

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Продавать свои товары могут украинские производители, отвечающие определенным требованиям (их проверяют при регистрации).

В частности:

бренд должен иметь репутацию изготовителя/продавца товаров высокого качества;

представитель бренда должен владеть английским;

в приоритете – производители уникальных, аутентичных вещей и т.п.

Маркетплейс разработала продуктовая IТ-компания EVO при поддержке Visa, агентства Banda, Минцифры и МИД. Логистический партнер – "Укрпочта", которая обеспечивает доставку за границу.

evo

"Украинские производители, в частности дизайнеры одежды, обуви и украшений, давно получили признание в мире. Однако пока креативность, оригинальность и отличное качество этих товаров неизвестны широкой общественности.

Мы стремимся закрепить убеждение, что украинское – это крутое. Именно для этого был создан Made with bravery. И именно поэтому критерии, которым должен отвечать продавец маркетплейса – высокие. Наша цель – чтобы и товар, и качество сервиса при покупке украинского приятно удивляли иностранного покупателя", – заявил CEO и сооснователь EVO Николай Палиенко.

Подчеркивается, что 5% стоимости каждого приобретенного товара маркетплейс передает фандрейзинговой платформе United24.

Специальная комиссия платформы направляет эти средства на актуальные в конкретный момент программы восстановления Украины. Также при оплате картой Visa дополнительно еще 5% от стоимости покупки также перечисляются United24 в поддержку и восстановление государства.

В релизе говорится, что Made with bravery доставляет заказы во многие страны мира: США, Япония, Швеция, Франция и т.д. Полный список – здесь.

Доставку приобретенных товаров производит национальный оператор почтовой связи Укрпочта. Сроки доставки в конкретную страну мира определяются правилами работы почтового оператора.

Экономическая правда