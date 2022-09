В Украине запустили маркетплейс для поддержки экспорта: 5% от стоимости товара пойдет в United24

В Украине запустили маркетплейс Made with bravery – электронную площадку, на которой продаются отечественные товары. Цель маркетплейса – объединить в сообщество украинских производителей, популяризировать украинское за рубежом и способствовать экспорту украинских товаров.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, пресс-релиз разработчиков.

"Мы запускаем официальный маркетплейс Украины @MadeWithBravery, чтобы презентовать наших производителей миру. Сильных и креативных. 5% от стоимости товара направляется United24. Поэтому каждая покупка – это кирпичик, который поможет отстроить Украину", - написал Зеленский.

We are launching the official Ukrainian marketplace @MadeWithBravery to present our makers to the world. Strong and creative. 5% of the item cost goes to United24. That's why every purchase is a brick that can rebuild 🇺🇦. pic.twitter.com/z1UyfTvlq3