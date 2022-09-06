Стали менше пити? Як війна змінила алкогольні звички українців та ринок

Чи стали українці менше пити, як змінилися споживання та продажі алкоголю, та як криза на алкогольному ринку вплинула на доходи бюджету країни?

Алкоголь – вірний супутник воєн. Багато людей вважає, що у помірних дозах вживання алкогольних напоїв допомагає зняти стрес та підтримати моральний дух. У Міністерстві охорони здоровʼя кажуть, що це омана.

Хай там як, українці вживали алкоголь і до великої війни. Війна вплинула лише на споживчі звички та характер споживання напоїв.

А масова міграція населення та економічна криза посилили структурні зміни у виробництві алкоголю.

Цього року його продажі обвалились щонайменше на третину, а в деяких категоріях – на 67%. Влітку галузь почала відновлюватися, проте на шляху відновлення багато перепон.

Чи стали українці менше пити, як змінилися споживання та продажі алкоголю, та як криза на цьому ринку вплинула на доходи державного бюджету?

"Школа життя почалася в дитинстві: Тато пив щодня на виробництві, Пив на свята – державні й церковні. Сімейні війни, як правило, безкровні. Мама глушила елітну спиртягу, Брат виявляв алкогольну звитягу, Хресний Зураб працював на розливі, Гени алкоголіка – міцні й невразливі…" Сергій Жадан

Що пʼють

Споживання алкогольних виробів впродовж календарного року нелінійне. Частки його продажів дещо змінюються в залежності від сезону, кажуть у великому продуктовому ритейлері "МЕТРО Україна".

"Взимку зростає частка міцного алкоголю, а влітку стають популярними більш легкі напої: слабоалкогольні напої, вино та пиво", – каже керівниця напряму з управління категоріями товарів тривалого терміну зберігання "МЕТРО Україна" Анна Малько.

За її даними, у 2021 році частка алкоголю у загальних продажах мережі займала 15%, а зараз на нього припадає 14%. Важливо, що частка продажів напоїв українського виробництва росте, а імпортного – падає.

За підсумками минулого року найбільшу частку продажів у грошовому вираженні зайняли лікеро-горілчані вироби – 35% від загальних продажів. Друге і третє місця з однаковим результатом – по 19% займають пиво та вино.

Війна внесла суттєві корективи в рівень продажів алкогольних виробів. Серед причин – від’їзд великої кількості населення за межі України, обмеження в роботі закладів харчування та порушення логістичних потоків.

З кінця лютого до початку квітня продаж алкоголю був повністю заборонений. Через бойові дії багато виробництв були змушені зупинитися. Змінилася й економічна поведінка українців.

"Ці фактори вплинули на кожну категорію алкоголю, проте деякі постраждали в меншій мірі. Найменше негативний вплив позначився на продажах пива. По-перше, на пиво вводились менш жорсткі обмеження. По-друге, пиво само по собі сезонний напій, тому в березні-квітні обсяги продажів були невеликими", – розповідає аналітик дослідницької компанії Pro-Consulting Євген Бондаренко.

За даними Pro-Consulting, у січні-червні 2022 року українці купили пива на 6,8 млрд грн, що на 34% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Продажі горілки впали на 53%, вина – на 58%, коньяку – на 66%.

Компанія Carlsberg Ukraine оцінює просідання ринку у березні-квітні в 50% у споживанні та в 68% – у виробництві. З травня ринок почав поступове відновлення.

За оцінкою профільної асоціації "Укрпиво", за сім місяців 2022 року обсяги виробництва пива по Україні скоротились на 32% до аналогічного періоду 2021 року.

Закриті заводи

Причиною падіння виробництва пива стала повна зупинка роботи заводів найбільших виробників у лютому-березні.

"У перші дні повномасштабної війни три заводи Carlsberg Ukraine тимчасово зупинили свою роботу з міркувань безпеки. Згодом у березні ми запустили Львівську пивоварню, у травні відновив роботу Київський завод, а влітку – Запорізький", – повідомили в компанії.

Конкурент Carlsberg, компанія AB In Bev Efes Україна, не відновила роботу своїх броварень досі. Всі заводи корпорації знаходяться у наближених до лінії фронту містах – Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Натомість AB In Bev Efes імпортує позиції, які були доступні українському споживачеві до 24 лютого, в тому числі бренди, які варилися в Україні. Маркетинг-директор AB InBev Efes Україна Анна Руденко каже, що компанія готується до відновлення виробництва.

В Pro-Consulting констатують, що через війну свою діяльність призупинили переважно підприємства, розташовані на сході та півдні України, частково в центральних областях. Більшу частину товару продавали із запасів січня або минулого року.

"Підприємства зупиняли виробничі лінії через небезпеку для своїх співробітників, заборону продажу алкогольної продукції на кілька місяців, критичну зупинку всіх логістичних ланцюгів, перенесення своїх виробничих потужностей в інші країни або регіони", – коментує Бондаренко.

Обмеження бʼють по бюджету

У Києві придбати алкоголь в магазинах можна з 11-ої до 19-ої години, а в ресторанах – до 22-ої. В областях місцеві адміністрації самостійно встановлюють часові та інші обмеження на продаж алкогольних напоїв.

Обмеження часу продажу алкоголю спричинили зниження продажів, констатує Анна Малько з "МЕТРО Україна".

"Значна кількість людей має змогу приїжджати до торгових центрів тільки після роботи, у вечірній час. Тому ті клієнти, для яких алкоголь не є основною метою приїзду до магазину, віддають перевагу приїзду у зручний час і відмовляються від купівлі алкоголю. Також через це зменшилася кількість спонтанних покупок алкоголю", – каже Малько.

В Carlsberg Ukraine додають, що в регіонах, наприклад у Львові, діє заборона споживання алкоголю на літніх майданчиках чи терасах.

"Через війну виробництво і споживання спочатку зовсім зупинилися, а після послаблення заборон – все одно значно скоротилися. Будь-які обмеження мають негативний вплив на продажі й не тільки", – заявили в компанії.

Виробник стверджує, що одне робоче місце в пивоварній галузі дає шістнадцять робочих місць у суміжних сферах – роздрібній торгівлі, логістиці, ресторанному та готельному бізнесах.

"Від заборон та обмежень страждають постачальники і виробники України: від фермерів, що вирощують ячмінь, з якого робиться пиво, до виробників упаковки. Основний ризик таких обмежень – робочі місця та заробітні плати великої кількості працівників суміжних сфер, а також зменшення надходження податків до бюджетів різних рівнів", – вважають в Carlsberg Ukraine.

Аналітики це підтверджують. Бондаренко з Pro-Consulting каже, що виробництво алкоголю є завершальною ланкою довгого економічного ланцюга.

"В ланцюгу задіяні фермери, виробники пляшок, ковпачків, етикеток, картону, плівок, перевізники, складські оператори, митні брокери та сертифікаційні компанії. Завершували цей ланцюг заклади торгівлі – магазини, бари, ресторани.

Зупинка продажу алкоголю призвела до зупинки всього ланцюга. А це, в свою чергу, призвело до зупинки виплати заробітних плат великій кількості працівників, а також податків до бюджетів різних рівнів", – зазначає аналітик.

За даними порталу публічних фінансів Open Budget, надходження до державного бюджету від сплати акцизу, яким оподатковуються в тому числі алкогольні напої, за січень-липень 2022 року з виробленої в Україні продукції виконано лише на 32,5% – 27,9 млрд грн при запланованих 85,8 млрд грн.

Що далі

Pro-Consulting називає 2021 рік високоприбутковим для алкогольної індустрії. Зараз на ринку спостерігається падіння як споживання, так і виробництва, що з високою долею імовірності, продовжиться у 2023 році, кажуть в AB In Bev Efes Україна.

"Пройде час, поки ринок почне відновлюватися і демонструвати зростання. Для цього повинні виникнути відповідні умови – припинення війни, стабілізація економіки, повернення територій та людей, які тимчасово виїхали з країни", – вважає Руденко.

В Carlsberg Ukraine очікують, що цієї осені споживання пива буде на 30% меншим ніж за аналогічний період минулого року, і повторюють думку, що наразі існує багато невідомих факторів.

"Споживання пива буде багато в чому залежати від воєнної та економічної ситуації в країні, а також від умов, у яких буде працювати галузь. Стабільність у податковій політиці, дерегуляція та перегляд обмежень стосовно продажу, – це те, що може забезпечити передумови для стабільного відновлення галузі", – вважають у компанії.

З початку літа індустрія почала своє поступове відновлення через локалізацію бойових дій та відновлення дозволу на продаж алкоголю, кажуть в Pro-Consulting. Рівень продажів та виробництва буде напряму залежати від військових дій та економічної ситуації.

"Галузь демонструватиме поступове відновлення, проте ця динаміка буде набагато нижчою у порівнянні з 2021 роком. Оптимістичним сценарієм є налагодження логістичних ланцюгів та запуск роботи всіх виробничих ліній, які працювали в довоєнний період.

На повернення до споживчих показників 2021 року в регіонах, в яких активні бойові дії закінчились наприкінці березня, буде потрібно близько 2 років", – повідомив Бондаренко.

"Ситні" часи для алкогольної індустрії можуть настати нескоро, вважає Малько. Алкоголь не є товаром першої необхідності, тому це одна з категорій, від якої люди в першу чергу починають відмовлятися задля економії.

"При погіршенні економічної ситуації й зменшенні доходів громадян слід очікувати зменшення продажів та перерозподілу продажів всередині категорії в бік більш дешевих напоїв", – попереджає представниця "МЕТРО Україна". Це підтверджують і самі виробники.

"Ми помічаємо даунтрейдинг – споживач вимушений вибирати більш доступне за ціною пиво через зменшення доходів. Частка преміального пива зменшується. У споживача знижується інтерес до спеціальних сортів (біле/пшеничне, темне тощо)", – заявили в Carlsberg.

Тренд "преміумізації" підтримуватиметься за рахунок менш вразливої до кризи категорії споживачів, каже Руденко з AB InBev Efes. Натомість тренд на збільшення частки так званих unisex-брендів (марки Kronenbourg, Garage, Somersby – ЕП) зміниться на падіння, через виїзд за кордон мільйонів жінок, додають в Carlsberg Ukraine.