В Україні відновлять приватизацію держпідприємств

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Про це повідомив у Telegram нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"За" проголосували 233 нардепи. За словми Железняка, документ прийняли після майже трьох годин обговорення правок .

У першому читання Рада підтримала законопроєкт 21 червня.

Законопроєкт пропонує зміни, якими забороняється проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації та викупу об'єктів великої приватизації в період дії правового режиму воєнного стану.

Також документом забороняється приватизація об'єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується урядом.

Крім цього, встановлюється анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців.

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Також передбачено, що об'єкти приватизації можуть об'єднуватися в пули із кількох об'єктів.

При цьому, підготовка об'єктів великої приватизації здійснюватиметься без залучення радників.

Також спрощується порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації і скасовується необхідність оприлюднення повідомлень про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.

Крім цього, скорочуються зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу: раво власності на об’єкт приватизації переходить до покупця незалежно від отримання дозволу АМКУ на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом.

Також передбачається, що розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі: 10 розмірів мінімальних заробітних плат - для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тис грн; 10% стартової ціни об’єкта приватизації - для об’єктів, стартова ціна яких становить більше 500 тис грн.

Стартова ціна об’єкта - на рівні балансової вартості.

"Так, завдяки приватизації ті держактиви, які є в України і які наразі занепадають та простоюють без належного застосування можуть бути приватизовані та модернізовані бізнесом з регіонів, де наразі йдуть бойові дії.

Релокація українського бізнесу з небезпечних місць продовжується. І саме приватизація може допомогти підприємствам знайти приміщення, відновити його та розвивати на благо економіки України. Тож за правильного підходу нових власників старі об’єкти можна перетворити у ефективні виробничі потужності за допомогою процедури приватизації", - заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Економічна правда