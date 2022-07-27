Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5397, який відносить до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що переббуває на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"За" проголосували 227 нардепів.

Документ пропонує віднести до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.

Також законопроєктом пропонують виключити з об'єктів, які не підлягають приватизації, підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю (у зв'язку з великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари).

Економічна правда