Рада заборонила приватизацію оборонних підприємств, які виготовляють зброю
Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5397, який відносить до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що переббуває на озброєнні ЗСУ.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"За" проголосували 227 нардепів.
Документ пропонує віднести до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.
Також законопроєктом пропонують виключити з об'єктів, які не підлягають приватизації, підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю (у зв'язку з великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари).
Економічна правда