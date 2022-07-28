В Украине возобновят приватизацию госпредприятий

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос", первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 233 нардепа. По словам Железняка, документ приняли после почти трех часов обсуждения поправок.

В первом чтении Рада поддержала законопроект 21 июня.

Законопроект предлагает изменения, которыми запрещается проведение аукционов по продаже объектов крупной приватизации и выкупа объектов крупной приватизации в период действия правового режима военного положения.

Также документом запрещается приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается правительством.

Кроме этого, устанавливается анонимность информации по участникам аукциона и покупателей.

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Также предусмотрено, что объекты приватизации могут объединяться в пулы из нескольких объектов.

При этом подготовка объектов крупной приватизации будет осуществляться без привлечения советников.

Также упрощается порядок осуществления мероприятий по подготовке объектов к приватизации и отменяется необходимость обнародования сообщений о ходе и результатах приватизации в официальных печатных изданиях государственных органов приватизации.

Кроме этого, сокращаются обязательства сторон, предусмотренных условиями аукциона, выкупа, в договоре купли-продажи: право собственности на объект приватизации переходит к покупателю независимо от получения разрешения АМКУ на концентрацию, если получение такого разрешения требуется законом.

Также предполагается, что размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере: 10 размеров минимальных заработных плат – для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тыс. грн; 10% стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тыс грн.

Стартовая цена объекта – на уровне балансовой стоимости.

"Да, благодаря приватизации те госактивы, которые есть в Украине и которые сейчас приходят в упадок и простаивают без надлежащего применения, могут быть приватизированы и модернизированы бизнесом из регионов, где сейчас идут боевые действия.

Релокация украинского бизнеса по опасным местам продолжается. И именно приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать во благо экономики Украины. Так что при правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации", - заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Экономическая правда