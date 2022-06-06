Зеленський: Україну не запрошено на переговори РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні його, ні голову МЗС Дмитра Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, розглядатимуть питання чорноморського судноплавства.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували", - сказав президент, відповідаючи на питання.

За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

"Для нас важливим є те, що ми готові випускати зерно… Для нас важливо, щоб був безпечний коридор із кораблів - щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення цього зерна. Ось і все. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною,

Туреччина зараз знаходить формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що", - сказав Зеленський.

За його словами, переговори щодо вивезення зерна тривають з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею - про вивезення певного обсягу залізницею, але цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання.

Зеленський додав, що через одеські порти Україна може вивозити 10 млн тонн зернових щомісяця.

"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - підкреслив він.

При цьому, на питання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: "Вважаю найміцнішою гарантією - це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого коридору до порту вивезення зерна.

"Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія".

Нагадаємо:

Напередодні Bloomberg написав, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту, Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

Раніше уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування вод біля берегів Одеси та супроводу зернових суден. Водночас Україна поки не схвалює цей план, через ризик того, що зняття оборони берегу може залишити життєво важливий порт відкритим для російського нападу.

Туреччина сподівається, що схвалення попередньої пропозиції Організацією Об'єднаних Націй (ООН) може ослабити безпекові занепокоєння. Очікується, що в середу, 8 червня, сторони обговорюватимуть план під час візиту міністра закордонних справ РФ Сєргєя Лаврова в Анкару.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Економічна правда