Зеленский: Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна Черным морем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни его, ни главу МИД Дмитрия Кулебу не пригласили на встречу в Анкаре 8 июня, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства.

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

"Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали", - сказал президент, отвечая на вопрос.

По его словам, он обсуждал с президентом Турции Эрдоганом среди прочих и вопросы посредничества турецкой стороны по разблокированию украинских портов.

"Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… Для нас важно, чтобы был безопасный коридор с кораблей - чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией , и с Турцией,

Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии... Я думаю, поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не произойдет. Я так считаю. Но, тем не менее, детали их встречи мне пока неизвестны", - сказал Зеленский.

По его словам, переговоры по вывозу зерна продолжаются с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей - о вывозе определенного объема железной дорогой, но это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставки.

Зеленский добавил, что через одесские порты Украина может вывозить 10 млн. тонн зерновых ежемесячно.

"Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, но осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - подчеркнул он.

При этом на вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование побережья одесских портов и кто должен быть гарантом, чтобы украинская сторона на это ушла, он ответил: "Считаю самой прочной гарантией - это наше соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе, разблокировка того или иного коридора в порт вывоза зерна.

"Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это самая лучшая гарантия".

Напомним:

Накануне Bloomberg написал, что Турция и Россия достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта, Украина информацию не комментирует и к заявлениям относится скептически.

Ранее правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. В то же время Украина пока не одобряет этот план из-за риска того, что снятие обороны берега может оставить жизненно важный порт открытым для российского нападения.

Турция надеется, что одобрение предыдущего предложения Организацией Объединенных Наций (ООН) может ослабить обеспокоенность безопасности. Ожидается, что в среду, 8 июня, стороны будут обсуждать план во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить уверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.

Экономическая правда