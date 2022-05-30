Бізнес обурений словами Гетманцева про "гусаків, яких треба обскубати": вимагає звільнити і забрати мандат

Українські підприємці звинуватили голову податкового комітету ВР Данила Гетманцева у зневажливому ставленні до бізнесу та низьких темпах зростання економіки: вимагають його негайного звільнення з усіх посад і позбавлення мандата народного депутата.

Про це йдеться у зверненні до президента Володимира Зелнського та до голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Ми, українські підприємці, постійно працюємо на перемогу України не лише як виробники товарів і послуг та платники податків, а і як волонтери та активісти, а часто й добровольці ЗСУ. З початком воєнних дій підприємці взяли на себе чимало додаткових зобов’язань, і ми з честю їх несемо. Бронежилети, тепловізори, дрони, автомобілі, підтримка діяльності волонтерів — зараз все це лежить на плечах українського народу й особливо на плечах підприємців.

У відповідь суспільство демонструє суттєве зростання довіри до підприємців, до українського бізнесу. Але з боку влади постійно бачимо зневажливе ставлення й порожні звинувачення. Ухиляння від податків, контрабанда, різноманітні "схеми" та інші негативні явища існують передусім тому, що умови для цього створені недосконалим законодавством, неякісною роботою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики", - йдеться у зверненні.

Підприємці підкреслили, що, починаючи з 22 травня, ініціативна група підприємців зібрала 16 000 підписів за відставку голови цього комітету Данила Гетманцева.

"Ми вважаємо, що саме він винний у низьких темпах зростання української економіки та її неготовності до повномасштабної війни, а нині - у неможливості негайно розпочати швидке відновлення", - наголошують вони.

Бізнесмени зауважують, що 23 травня 2022 року Гетманцев зневажливо назвав підприємців "гусаками, яких потрібно обскубувати", а їхню ініціативу щодо зміни економічної політики - проплаченою акцією.

"Вважаємо таку поведінку вищої посадової особи неприпустимою", - заявили підприємці.

"Шановний пане Президенте, оскільки Д.О.Гетманцев є членом вашої команди й Ви особисто представляли його виборцям, вимагаємо від Вас негайного звільнення Д.О.Гетманцева з усіх посад і позбавлення його мандата народного депутата", - звернулись вони до Зеленського.

Крім цього, відкрите звернення з вимогою переглянути ставлення до українських підприємців та змінити економічний курс України записав президент Спілки українських підприємців та співвласник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов.

У зверненні Климов говорить про те, що "разом із українськими воїнами справжніми героями цієї війни є українські підприємці".

"Хтось пішов до лав ЗСУ, хтось в черговий раз став волонтером, хтось кожної миті працює на відновлення економіки...

На жаль, з боку антиринкового крила української влади ми чуєм огидні образи на адресу цих людей. Тепер ми "гусаки, яких треба обскубати", кормова база для чиновників.

Такі звинувачення я відношу і на мою компанію, в якій більш ніж 2 300 співробітників вже мобілізовано. На жаль, 15 моїх колег загинули...", - наголосив Климов.

Він сподівається, що "це не є спільна позиція української влади по відношенню до підприємців".

"Шановний пане Президенте. Українські підприємці вимагають, щоб ми взяли курс на вільну, ліберальну, конкурентноспроможну економіку", - звернувся до Зеленського підприємець.

За словами Климова, справжня незалежність можлива лише "на платформі вільної, ринкової, модерної економіки, яка базується на вільному ринку, в якій мінімальн роль держави, яка базується на енергії підприємництва".

"Саме такий курс від вас чекає українське суспільство і українські підприємці. Шановний Володимире Олександровичу! Увійдіть в історію не тільки як президент, який захищає і перемагає, увійдіть в історію як батько українського економічного дива", - такими словами завершив звернення Климов.

Посилання на лист за відставку Гетманцева: https://t1p.de/nvzwh

https://forms.gle/VV7evAgzqLdKPfM6A Приєднатись до звернення можна за посиланням:

Нагадуємо:

Українські підприємці звернулись з відкритим листом до президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради.

Бізнес вважає, що нардеп є прихильником жорсткішого державного регулювання, що призводить до "придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою".

Гетманцев заявив, що завжди до готовий до діалогу та запросив підписантів звернення на зустріч у комітеті.

В Офісі президента 20 травня зібралися представники українського бізнесу, аби обговорити економічну політику України й роль голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у її створенні.

Економічна правда